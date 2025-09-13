¥¯¥©¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡ß¥½¥ó¡¦¥¸¥¦¼ç±é¡Ø°¦¤Î¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡ÙFOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡Ù¤ò27Æü0»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ø°¦¤Î¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆîËÌÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿²Í¶õ¤ÎÂ¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆîËÌ¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤Æ±µïÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¡ØPRODUCE 101 SEASON2¡Ù¤Ë½Ð±é¸å¡¢´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJBJ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¡£¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤ÎÈà¤¬¡¢°¦¤òÃÎ¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼ ¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥½¥ó¡¦¥¸¥¦¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÆ»¤òÄü¤á¡¢Éã¿Æ¤Î°Õ»Ö¤«¤éÌô³ØÇî»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¡£¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¤ÎÃÆ¤¯¥Ô¥¢¥Î¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¼¡Âè¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤ò¸«»ö¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ(Êâ¤¯¤è¤¦¤ÊÂ®¤µ¤Ç)¡×¤È¤¤¤¦²»³ÚÍÑ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÉ¤ìÆ°¤¯2¿Í¤ÎÎø¿´¤òÉÁ¤¤¤¿Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡û¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÆîËÌÅý°ì¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¹ñ¶ÉÕ¶á¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¡ÖÊ¿ÏÂÂ¼¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£ÆîËÌ¤Î¿Í¡¹¤ò£±Ç¯´Ö¤³¤ÎÂ¼¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¡¢Åý°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó(¥¯¥©¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó)¤ÈËÌÄ«Á¯¹â´±¤ÎÌ¼¤ÇÌô³ØÇî»Î¤Î¥Ê¥®¥ç¥ó(¥½¥ó¡¦¥¸¥¦)¤ÏÆ±¤¸²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¤Ï¿Í¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤«¤é¡¢ºÇ½é¥Ê¥®¥ç¥ó¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤¬¡¢¥Ê¥®¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡ÖÊ¿ÏÂÂ¼¡×¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï1Ç¯´Ö¤Î¤ß¡£·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
FOD¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¡Ø²¿¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡Something¡Çs Not Right¡Ù¡ØFC Soldout¡Ù¡ØÈëÌ©¤Î´ÖÊÁ¡Ù¡ØÅ·µ¤Í½Êó¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¡Ù¡ØËÍ¤Î»ØÀè¤Ë·¯¤Î²¹ÅÙ¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¤¡Ù¡ØGray shelter ¡Á³¥¿§¤Îµ¤Î®¡Á¡Ù¡ØBlossom Campus(¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹)¡Ù¡ØBUMP UP BUSINESS¡ÁÎø¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Á¡Ù¡ØÎø¤Î³ô²Á¤Ï¾å¾ºÃæ!? ¡ÁSTOCK STRUCK¡Á¡Ù¡Ø¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹ by ¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤Ã!ËÍ¤Î¥¢¥·¤µ¤Þ¡Ù¡ØÎø°¦»ê¾å¼çµÁ¶è°è¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¡ØJun¤ÈJun¡Ù¡ØËÍ¤é¤ÎÎø¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤Ç¤¹2¡Ù¡Ø·¯¤Î¿°¤ò³ú¤ß¤¿¤¤¡Ù¡Ø²¶¤ÏÎø°¦¤Ê¤ó¤«µá¤á¤Æ¤Ê¤¤!¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)EVENENT INC
¡Ø°¦¤Î¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆîËÌÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿²Í¶õ¤ÎÂ¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆîËÌ¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤Æ±µïÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¡ØPRODUCE 101 SEASON2¡Ù¤Ë½Ð±é¸å¡¢´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJBJ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¯¥©¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¡£¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤ÎÈà¤¬¡¢°¦¤òÃÎ¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÆîËÌÅý°ì¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢¹ñ¶ÉÕ¶á¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¡ÖÊ¿ÏÂÂ¼¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£ÆîËÌ¤Î¿Í¡¹¤ò£±Ç¯´Ö¤³¤ÎÂ¼¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¡¢Åý°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó(¥¯¥©¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó)¤ÈËÌÄ«Á¯¹â´±¤ÎÌ¼¤ÇÌô³ØÇî»Î¤Î¥Ê¥®¥ç¥ó(¥½¥ó¡¦¥¸¥¦)¤ÏÆ±¤¸²È¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¸¥å¥Ò¥ç¥ó¤Ï¿Í¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤«¤é¡¢ºÇ½é¥Ê¥®¥ç¥ó¤ò±ó¤¶¤±¤ë¤¬¡¢¥Ê¥®¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼¡Âè¤ËÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡ÖÊ¿ÏÂÂ¼¡×¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï1Ç¯´Ö¤Î¤ß¡£·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°¦¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
FOD¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥æ¡¼¥¹¡Ù¡Ø²¿¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡Something¡Çs Not Right¡Ù¡ØFC Soldout¡Ù¡ØÈëÌ©¤Î´ÖÊÁ¡Ù¡ØÅ·µ¤Í½Êó¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¡Ù¡ØËÍ¤Î»ØÀè¤Ë·¯¤Î²¹ÅÙ¤¬¿¨¤ì¤ë¤È¤¡Ù¡ØGray shelter ¡Á³¥¿§¤Îµ¤Î®¡Á¡Ù¡ØBlossom Campus(¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹)¡Ù¡ØBUMP UP BUSINESS¡ÁÎø¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Á¡Ù¡ØÎø¤Î³ô²Á¤Ï¾å¾ºÃæ!? ¡ÁSTOCK STRUCK¡Á¡Ù¡Ø¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹ by ¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤Ã!ËÍ¤Î¥¢¥·¤µ¤Þ¡Ù¡ØÎø°¦»ê¾å¼çµÁ¶è°è¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¡ØJun¤ÈJun¡Ù¡ØËÍ¤é¤ÎÎø¤Ï¼ø¶ÈÃæ¤Ç¤¹2¡Ù¡Ø·¯¤Î¿°¤ò³ú¤ß¤¿¤¤¡Ù¡Ø²¶¤ÏÎø°¦¤Ê¤ó¤«µá¤á¤Æ¤Ê¤¤!¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)EVENENT INC