三吉彩花、個性派衣装で抜群のプロポーションを披露！GENTLE MONSTERの新作ポップアップに登場

グローバルファッションアイウェアブランド・GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）が新コレクションである「2025 BOLD コレクション」を発売。これを記念して、日本では、GENTLE MONSTER東京・青山フラッグシップにて「2025 BOLD ポップアップ」を開催している。今回のコレクションのローンチを記念し、先週行われた「HAUS NOWHERE SEOUL BOLD ポップアップ」に東京と北京にもグローバルセレブリティたちが訪問。東京ポップアップには、俳優・モデルの三吉彩花とアーティストのØMIが来場した。

【写真】ØMIは全身ブラックのクールなジャケットスタイルを披露

三吉はアシンメトリーなデザインが個性的な衣装を纏い、ほっそりとした肩や美しいプロポーションを披露。ØMIは全身ブラックのジャケットスタイルでクールな着こなしを見せた。

三吉が東京BOLDポップアップで着用した製品は「Kafka 01」と「Paranoyd 02」。Kafka 01はブラック混合フレームのスクエアシェイプのメガネフレームで、テンプルに加えられたシグネチャーBOLDシンボルが特徴。

Paranoyd 02はグロッシーシルバーメタルフレームのスクエアシェイプのメガネフレームで、ブリッジに加えられたシグネチャーBOLDシンボルが印象的だ。

一方、ØMIが着用した製品は「Comte 01」で、ブラックアセテートフレームにレッドレンズが加えられたスクエアシェイプのメガネフレームであり、テンプルに加えられたシグネチャーBOLDシンボルがあしらわれているのが特徴となっている。