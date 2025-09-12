『ドラクエ7』リメイク発表！来年2月5日発売
任天堂は12日、ゲームの新情報を発表する番組『Nintendo Direct』（ニンテンドーダイレクト）をYouTubeなどで配信した。Nintendo Switch、Switch2ソフトとなる『ドラゴンクエスト7』のリメイク『ドラゴンクエストVII Reimagined』が発表され、来年2月5日に発売される。
【動画】懐かしい！公開された『ドラクエ7』リメイク映像
『ドラクエ7』は、2000年8月26日にプレイステーションで発売され、その斬新な世界観や圧倒的なボリュームのストーリーが話題となった『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』が原作。ニンテンドー3DSでも、その後発売された人気タイトルになっている。
物語のはじまりは、世界にたったひとつしかない島「エスタード島」から。この島で暮らす主人公とその友達・キーファの日課となっていた島での探検がきっかけとなり、冒険の舞台は誰も見たことがない“新たな世界”へと一気に広がっていく。
たどり着いた異世界では、エスタード島にはいなかった存在、モンスターの姿が。さらに、冒険で行きつく先ではさまざまな人物やダンジョン、そして強敵たちが主人公たちを待ち受けている。
リメイク版『ドラゴンクエストVII Reimagined』は、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべて一から再構築。バトルの要となるのが職業システムも、各職業に固有の「職業とくせい」があり、バトル中にバーストチャージという状態になると、「職業とくせい」を発動させることができる。
冒険をすすめると職業の「かけもち」が解放され、同時にふたつの職業につけるように。呪文や特技、職業とくせいもふたつ分に増えるので、パーティの戦力も大幅にアップしていく。
