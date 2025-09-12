ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦ÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬¼¨¤¹¡Ö¹âÍø²ó¤ê20¡ó¡×¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ëー¥È¡ª¶¯ÎÏ¤ÊÃÏÊýÉÔÆ°»º¤ÎÍ»»ñÀïÎ¬¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡ØÍ»»ñÀïÎ¬¤¬Âç»ö¡ªÃÏÊýÊª·ï¤ÇÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦ÌÚÂ¼Þ«»Î»á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏÊýÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÀ®¸ù¤ÎÈë·í¡¢Ãí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
ÃÏÊýÉÔÆ°»º¤Ï´í¤Ê¤¤¡¢¤È¿È¹½¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÌÚÂ¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÃÏÊý¥¢¥Ñー¥È¤«¤é·î65Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ýÆþ¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÉÔ°Â¤ÏÀÑ¤ß¾å¤²¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
ÃÏÊý¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¹âÍø²ó¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤Þ¤ºË¾¤á¤Ê¤¤20¡óÄ¶¤Î¿ô»ú¤â¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ¸Å¤Ê¤é¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÈÌ¤Î¼ûÍ×¤¬¼å¤¯²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÀ¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£·É±ó¤µ¤ì¤ëÊª·ï¤Ë¤³¤½Íø±×¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Íø²ó¤ê¤Î¿ô»ú¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï´í¸±¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
Íø²ó¤ê¤È²Á³Ê¤Î´Ø·¸¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤ÂÓ¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£»°¶Ë²½¤äºÆ³«È¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Îº¹¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢Í»»ñÀïÎ¬¤òÀè¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤Î¡ÖÀþ°ú¤¡×¤ò»ý¤Ä¡£Åìµþ¤«¤é²¿»þ´Ö·÷¤«¡¢¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤«――¤½¤Î´ð½à¤òÃÎ¤é¤º¤ËÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤âÅÌÏ«¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÍ»»ñ²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤òÇÄ°®¤·¡¢¤½¤Î³°±ïÉô¤Ç¹âÍø²ó¤ê¤Î°Æ·ï¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¹çÍýÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢½ñÎà¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä½àÈ÷¤À¡£¶ä¹Ô¤ÏÇ¯¼ý¤ä¶ÐÌ³Àè¡¢»ñ»ºÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ä¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Ï»ö¶È¼ÂÀÓ¤ä´Ø·¸À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë´ð½à¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿»ñÎÁ¤òÀ°¤¨¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬¡¢Í»»ñ¤òÄÌ¤¹ºÇÃ»¥ëー¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î»ÑÀª¤â»î¤µ¤ì¤ë¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¡£Æþµï¾ò·ï¤ÎÀß·×¤ä½¤Á¶·×²è¤Ê¤É¡¢Åê»ñ²È¼«¿È¤¬ÀïÎ¬Åª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤³¤½À®²Ì¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¡£¼çÂÎÀ¤Î¤Ê¤¤Åê»ñ²È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Êª·ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÀ®²Ì¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Î»ö¾ð¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£»¥ËÚ¼þÊÕ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÅê»ñÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¥¨¥ê¥¢¤Ï¸·¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¾®µ¬ÌÏ¤Ê°Æ·ï¤Ç¤â¡¢Ï©Àþ²Á¤È¤Îº¹¤äÍ»»ñ¾ò·ï¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤Ð¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤º¤Ë20¡óÄ¶¤ÎÍø²ó¤ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÎã¤â¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÏÊýÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤òÆÀ¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Íø²ó¤ê¡¦¥¨¥ê¥¢¡¦Í»»ñ¡¦¶õ¼¼ÂÐºö¡¢¤³¤Î4¤Ä¤ò³°¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ç¤â·ç¤±¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¤³¤Î4ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊýÊª·ï¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬°ìµ¤¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¼Ò°÷¤«¤é24Åï²ÈÄÂÇ¯¼ý5000Ëü±ß¤ò¼Â¸½¤·ÆÈÎ©¡£¸½¤µ¤¯¤é¤¤¤Õ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Â¾4¼Ò·Ð±Ä¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñÎò¤Ï15Ç¯¡¢¼çºÅ¤¹¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¡Î5Ç¯¤Ç10000¿Í]¤¬¼õ¹Ö¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤â¤Ä¶È³¦¤ÎÍÌ¾¹Ö»Õ¡¦¤¤à·»¡ÊÌÚÂ¼ Þ«»Î¡Ë¤¬ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ö¤¹Êý¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª