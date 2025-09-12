電子レンジで「鶏の唐揚げ」を作ってみた！ 油で揚げない＆漬け込み時間ゼロでもおいしく作れるレシピを紹介
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【レンチン唐揚げ】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★★★☆★★』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
油の処理が面倒くさいのでこのシリーズでは揚げ物をする気が今までありません
これからもありません←
だって酔っ払いが油使ったら危ないですものね！！！！！！！！！！
電子レンジで加熱するだけで“鶏の唐揚げ”が作れる──。そんな手軽なレシピを、料理動画投稿者のるけ@雑のみ葵ちゃんさんが紹介しています。
動画では、葵ちゃんが「油で揚げない唐揚げとかいうの見かけたのでやってみます」と調理をスタート。材料は鶏もも肉のほか、塩、ガーリックパウダー、醤油、味の素、片栗粉です。
鶏肉160グラム程度を5等分にカットし、調味料をかけて揉み込みます。酒やみりんがないため、漬け込む工程は省略可。片栗粉をまぶして耐熱皿に並べます。
ここに大さじ1ほどの油を回しかけ、電子レンジ（600W）で4分30秒加熱すれば完成です。
食べてみた感想は、「これは冷凍唐揚げの味がする！」とのこと。つまり“めちゃくちゃおいしい”という評価でした。衣のサクサク感はほとんどありませんが、味は唐揚げの中身そのものだそうです。投稿者は完成した唐揚げをお供に「氷結 塩ライチ」で乾杯します。
さくっと作れるおつまみで、雑に呑むというコンセプトにぴったりの一品となりました。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。
視聴者コメント
おー唐揚げっぽい
レンチンで出来るのすごい
美味しそう！
これはアリやな
油使う量が最低限でいいな
文／高橋ホイコ