¡í»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡í37ºÐ¥®¥ã¥ë·Ý¿Í¡¢47ºÐ·Ý¿ÍÉ×¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë¶ÃØ³¡ÖÁ´ºâ»º¡ª¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¡Ê37ºÐ¡Ë¤¬¡¢É×¡¦¾¾ËÜ¤ê¤ó¤¹¡Ê47ºÐ¡Ë¤Î¶Ã¤¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¡Ê37ºÐ¡Ë¤Î11ºÐÇ¯¾å·Ý¿ÍÉ×¤ÎÍÂ¶â»Ä¹â
¡¡9·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ²»¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇËÜ²»¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¤È¡Ö¤À¡¼¤ê¤ó¤º¡×¤Î¾¾ËÜ¤ê¤ó¤¹É×ºÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯6·î¤ËÆþÀÒ¤·¤¿2¿Í¡£¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢2·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ÇµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¤¢¤ó¤¿¤ËµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¥Ý¥¹¥È³«¤±¤¿¤é¡¢¡Ø¼Ú¶âÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆºÅÂ¥ÄÌÃÎ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¾¾ËÜ¤Î¼Ú¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ò´õË¾¤¹¤ë¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¤À¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£¤ÎµëÎÁ10Ëü¤Á¤ç¤¤¤È¤«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¤¢¤ë¤è¡£15¡Á20¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¤¬¡¢¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢±³¤À¤è¡£¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤ÇÃù¶â¤µ¡ÊÄÌÄ¢¤Ë¡Ë700±ß¤°¤é¤¤¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Ìõ¡£¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¸«¤»¤í¤è¡£Á´ºâ»º¡£¡Ê¥µ¥¤¥È¤Ç¸ýºÂ¡Ë¸«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¶ä¹Ô¤Î¡£¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£700±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸ýºÂ»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë²¼²ó¤ë¶â³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¨¡£¤¨¤¨¤¨¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¡ù¡£¾¾ËÜ¤¬¡Ö¼ê»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤è¡£ºâÉÛ¤Ë¤¢¤ë¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö80±ß¡£¡ª¡©700±ß°Ê²¼¤¸¤ã¤ó¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¸ýºÂÍúÎò¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡×¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ð¤«¤ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£