À»ÃÏ¤Ë¸½¤ì¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«Èþ½÷¤Î¡Ö¤´ÇÛÎ¸¤µ¤¹¤¬¡×¡¡¸×ÅÞ´¿´î¤Î¡ÈÉõ°õ¡É¤Ë¡Ö´°àú¡×
¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤µ¤ó¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¡ÈÉõ°õ¡É
¢£ºå¿À 2¡¼0 DeNA¡Ê11Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¡ÈÉõ°õ¡É¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤µ¤ó¤¬11Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À-DeNAÀï¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¡È³®ÀûÅÐÈÄ¡É¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿§¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤¬¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÈÉõ°õ¡É¡£ºå¿À¤Î½Ä¼Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅêµåÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿±¦¼ê¤òÁ°Êý¤ËÆÍ¤½Ð¤¹¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î2006Ç¯¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥Ö¥ì¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÄ¾µå¾¡Éé¡É¤òÍ½¹ð¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥³¡¼¥¹¤«¤é¤â³°¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÄÃÀ¾¤µ¤ó¤ÏÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¾Ð´é¤Ç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¿ÀÍÍÊ©ÍÍ¤ª¤¹¤ºÍÍ¡×¡Ö¥¿¥Æ¥¸¥Þ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤«¤ó¤ï¤¤¤¤ÌµÍý¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤â´°àú¤Ê²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤±¤Éº£Æü¤Î¤ª¤¹¤º¤¤¤Ä¤â¤è¤ê1000ÇÜ²Ä°¦¤¯¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡ª¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤µ¤ó¤¤Ã¤«¤±¤Çºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¨¡¢Å·»È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸Éõ°õ¤Î¤´ÇÛÎ¸¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸Ã¦¤¤¤Ç¤¤¿¤ó¤ÏOK¤ä¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Î¡ÈÉõ°õ¡É¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë