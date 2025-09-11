待ってた！ 待ってたよーーーッッ！！【ゴンチャ】今飲みたい「新作ドリンク」

9月4日から始まった【ゴンチャ】の新作秋ドリンク。昨年も人気を集めた巨峰が主役で、今年のラインナップはミルクティー・ティーエード・ジェラッティー・スパークリングティーの4種類です。1年ぶりとなる巨峰を使ったドリンクは、昨年からさらにパワーアップ！ そこで今回は、待望の「新作ドリンク」を一部紹介します。

巨峰まみれからあふれる巨峰へ

今年の巨峰ドリンクのテーマは「あふれる巨峰」。昨年の「巨峰まみれ」とはまた異なる巨峰の魅力が楽しめるドリンクになっているようです。「あふれる巨峰 ミルクティー」では、巨峰ゼリーと巨峰ソースの深い紫色による、秋の訪れを連想させるような美しいビジュアルも楽しめます。

今年のベースにはブラックティーを採用！

昨年のベースにはウーロンティーを使用していましたが、今年の巨峰シリーズにはブラックティーを採用。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「硬すぎず柔らかすぎずの程よい食感の巨峰ゼリーがブラックティーと絶妙にマッチ」しているんだそう。ミルクティーの上には、期間限定のシトラスチーズミルクフォームのトッピング付きです。

秋の香りをフローズンドリンクで

暑さに疲れたときは、シャリシャリ食感とひんやり感が嬉しい「あふれる巨峰 ジェラッティー」がおすすめです。ぷるんと弾力のある巨峰ゼリーの上では、巨峰ソース・ジェラッティー・シトラスチーズミルクフォームが混ざり合い、巨峰のみずみずしさや甘さが引き立つ贅沢な味わいを堪能できそう。

スイーツ感を際立たせるチーズミルクフォーム

期間限定のシトラスチーズミルクフォームは、ほんのり香る爽やかなシトラスと甘じょっぱいチーズミルクフォームが特徴。巨峰の濃厚な果汁感にチーズミルクフォームのコクが加わることで、爽やかながら深みのある口当たりに仕上がっています。まるでスイーツのような満足感も、ジェラッティーを楽しむポイントです。

【ゴンチャ】の「新作ドリンク」は、巨峰のみずみずしさとコク、濃厚な甘みが特長。限定のシトラスチーズミルクフォームは、ミルクティーとジェラッティーでしか味わえないトッピングとなっています。スイーツのような濃厚な甘みと贅沢感を、ぜひこの機会に味わってみて。

