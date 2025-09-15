この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、元テレビ局員の広報PR専門家・下矢一良氏が、かつて絶大な人気を誇ったバラエティ番組『緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦』の放送回数が激減した理由について、内部事情を知る立場から鋭く解説している。



同番組は、池の水を抜いて外来種を駆除したり、ヘドロを清掃したりするという、社会貢献とエンターテインメントを両立させた企画。下矢氏は番組の成り立ちについて、「これは『かいぼり』と言われる方法で、実は日本で昔からやられてた方法」と、伝統的な手法を番組化したテレ東らしい着眼点だったと紹介する。



2018年にはレギュラー化されるほどの人気番組だったが、なぜ放送回数が減ってしまったのか。下矢氏はその理由を「大きく2つある」と分析。1つ目は「とにかく手間がかかる」という制作上の問題だ。番組がスケールアップするにつれて準備や費用が膨大になり、「当然水を抜いたらゴミもいっぱい出てくる。その処理費用も結構な額になる」と、企画の豪快さとは裏腹の現実的な課題を指摘した。



そして2つ目の理由として挙げたのが「視聴率が下がった」という点だ。スタート当初は13%を記録することもあったが、レギュラー放送が終わる頃には「5〜6%になっていた」という。その背景には、「基本毎回同じでしょう」「どうしても飽きられるという側面がある」というマンネリ化の問題があったと推察した。



動画では、ロケ中に拳銃らしきものが発見され警察が出動した事件や、準備不足で在来種の魚が死んでしまい批判を浴びたことなど、番組が直面したハプニングやトラブルにも言及。企画の面白さだけでなく、生態系に手を入れることの難しさも浮き彫りにしている。



それでも下矢氏は「すごくテレ東らしい企画」「偉大なるマンネリ番組としてあと10年ぐらいは続けてほしい」と番組への愛情を語り、今後の特番放送に期待を寄せた。