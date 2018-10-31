『池の水ぜんぶ抜く』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
放送回数が減った理由の一つは「とにかく手間がかかる」と説明
livedoor ECHOES
田村淳と外来種ハンター・加藤英明氏は立ち入り禁止区域などもくまなく探索
オリコンニュース
裏では「全日本フィギュア」や「グランメゾン東京」など注目番組が目白押し
デイリースポーツ
茨城県潮来市の水路からは、コウライギギが初登場するほか巨大生物の大群も
マイナビニュース
アリゲーターガーの本来の生態を知るため、山根ブラザーズが捕獲に挑戦
スポニチアネックス
「生態系を壊す」など、ロケ反対のメールが市役所に約200件余り届いたそう
スポーツ報知
お堀からは、発掘調査でもなかなか出ないという珍しい瓦も出土するという
歴史的発見となる、450年前の瓦が発見されるという
相方の田村亮が闇営業問題の謝罪会見をした翌日に、ロケへ参加したという
放送直後に取り除いた魚が大量死したなどの噂もあったが、番組Pは否定した
2018年1月のSPの視聴率は13.5%だったが、2019年3月は6.7%と「失速」した
デイリー新潮
テレビ東京社長の定例会見で、飽きられてきたとの思いがあるかと筆者が質問
月1回のレギュラー放送になってから8回目で、前回から3.5ポイントダウン
「うちの池の水も抜いてください」という依頼はこれまでに600件以上だそう
Smart FLASH
体長1m10cm、体重35kgの巨大なワニガメが姿を現すという
フィリピンのマニラにある公園の池の水を抜くロケに向かう田村淳
14日の放送回で、長崎県大村市の大村公園にある堀の水を抜く企画を実施
文春オンライン