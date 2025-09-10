閣僚らと会食した首都ワシントンのレストランの前で取材に応じるトランプ米大統領/Saul Loeb/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は９日夜、首都ワシントンの「ジョーズ・シーフード、プライムステーキ＆ストーンクラブ」で会食した。１月の就任以来、同地区で初めて外食したことになる。

​​トランプ氏は大統領に返り咲いて以降、首都のレストランを避けてきた。食事はホワイトハウスで済ませる他、バージニア州スターリングにある自宅近くのゴルフクラブで取ることもある。９日のレストランでの会食にはルビオ国務長官、バンス副大統領、ヘグゼス国防長官が同席した。

レストランの外で記者団に対し、トランプ氏は首都ワシントンの犯罪に対する政権の取り締まり強化が外食の決定に大きく影響したと述べ、明日にも別の都市での作戦を発表する意向を示唆した。

「別の都市については、近日中に発表する。現在、調整中だ」と、トランプ氏は述べた。その上で 「ある州の知事も、そこのある市の市長も、我々の参加を歓迎してくれている。おそらく明日発表するが、ここでやったようなことをやるつもりだ」と続けた。

トランプ氏は、シカゴやボルティモアといった民主党が多数派を占める都市に連邦政府の軍を派遣するかどうかについて、繰り返し明言を避けてきた。また、州ではない首都ワシントンでは、トランプ氏は独自の権限を握っている。夕食の席に着く直前、トランプ氏は首都ワシントンでの自身の取り組みを称賛した。

「３カ月前、４カ月前、ましてや１年前なら、こんなことはしなかっただろう」「ここはかつて全米で最も危険な都市の一つだった。今は国内でも安全な部類に入る。だから閣僚たちと夕食を共にしている。皆、外出すべきだ」（トランプ氏）

トランプ政権が首都ワシントンの警察を事実上掌握し、首都全域で連邦法執行機関と軍を増強してから１カ月が過ぎた。同市の犯罪は減少し、米国に不法滞在したとして数百人が拘束された。しかし観光客は減少し、市内の一部のレストランからは客足が遠のいていると、ＣＮＮは以前報じている。

業界団体、独立レストラン連合のエリカ・ポルマー事務局長は、首都ワシントンで外食するというトランプ氏の決断を称賛し、「これが最後であってはならない」と述べた。

ポルマー氏は声明で「レストランやバーが全国の地域社会で果たす重要な役割について、政権が認識することがこれまで以上に重要になっている」「現場の現実は過酷だ。予約は全国的に減少し、コストは依然として高止まりしている。極めて多くの独立系レストランが、わずかな利益率での営業を余儀なくされている」と指摘した。