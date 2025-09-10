Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

気温35度超えが当たり前の昨今、「男性が日傘ってちょっと恥ずかしい」なんて言ってた自分に説教したい今日この頃。

ということで今回は、男性にも使いやすいデザインで最大20度の遮熱効果がある「KABAG+ SHADOME」を体験したレポートをお届け。いざ使ってみると、ビルの日陰を狙って歩いていたのが馬鹿らしくなりますね。“日陰を持ち歩く”ってなんて快適なことか。

まだまだ残暑も厳しいので、みなさんもぜひ参考にしてみてください。

さすだけで涼感と好印象。『日差しも雨もブロックする、男の日傘』はもう常識です！ 【35％OFF】5,720円 machi-yaで見る

光も紫外線も100%カット

Photo: junior

こちらが今回使った晴雨兼用折りたたみ傘の「KABAG+ SHADOME」。外見はいたって普通の傘。特筆すべき点はありませんが、シンプルで使いやすい仕上がりです。

Photo: junior

3層生地で紫外線を含めて100%遮光を実現。刺すように降り注ぐ太陽光線への対抗手段として十分な性能に仕上がっています。

Photo: junior

別カラーでアイボリー展開されているので、真っ黒よりも爽やかほうがいい人はこちらをどうぞ。

いつでも日陰があるって最高

Photo: junior

恥ずかしながら日傘を敬遠してた筆者ですが、これまで使っていなかったことを改めて後悔しますね……。

本製品はJIS規格の試験で最大20度の遮熱性能を発揮しており、太陽光をしっかり遮って暑さをしっかり軽減してくれました。

日傘無しだと5分も歩けば汗だくでしたが、「KABAG+ SHADOME」のおかげで快適にオフィスまで歩けました。猛暑が続く日本では、もはや全員使ったほうがいいと思えるアイテムです。

Photo: junior

傘の直径も約93cmとまずまず大きめ。日陰の面積も広くて助かりました。

雨の日にも使えます

Photo: junior

晴雨兼用で生地にはしっかり撥水加工もされているので、常にバッグに忍ばせておくのがオススメ。

Photo: junior

付属ケースの内部は吸水力が高いマイクロファイバー製。濡れた傘を入れてバッグに収納しても濡れにくいのが助かります。

命を守るアイテムとして

Photo: junior

これまでは主に女性が活用していたので少し気恥ずかしく感じていましたが、実際に使ってみると涼しくて快適さの方が勝ります。

健康への影響も考えると使わない方が損なので、まだ未体験で汗だくな人はぜひ使ってみてください。

さすだけで涼感と好印象。『日差しも雨もブロックする、男の日傘』はもう常識です！ 【35％OFF】5,720円 machi-yaで見る

＞＞さすだけで涼感と好印象。『日差しも雨もブロックする、男の日傘』はもう常識です！

Source: machi-ya