ÃÏ¾å160m¤ÎÀä·Ê¤Ç´¥ÇÕ¡ª µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È2025¡×¤Ï°ìÌ£°ã¤¦
¿·½É±ØÀ¾¸ý¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë³¹¤Ë¤¢¤ëµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡Ê¥Ó¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤âÂ¿ºÌ¤ÊºÇÂç16¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOKTOBERFEST 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¤òÃµ¤¹³Ú¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë´ë²è¹ÊóÉû»ÙÇÛ¿Í¤ÎÎëÌÚÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤À¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÎÁÍý¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¡ª ¿·½É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍ¥²í¤Ë¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡ª
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯ÌÜ¡£ºòÇ¯¤Ï10¡Á11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬»Ä¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÁá¤á¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ7Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤ÆºÇÂç16¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ò²óÍ·¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¿·½É¶áÎÙ¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤ªµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ñ¾ë¸©Æá²Ñ»Ô¤ÎÌÚÆâ¼òÂ¤¤Î¼êÂ¤¤ê¥Ó¡¼¥ë¹©Ë¼¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¡Ö¤Ò¤í¤Ð¤ñ¡¼¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¶¡á¹¾ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëVol.1¤òÄó¶¡¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï9·î¤ËVol.2¡¢10·î¤ËVol.3¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌ£¤Î°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤Ò¤í¤Ð¤ñ¡¼¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î½÷ÀÍø¼ò»Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¥Û¥Ã¥×¤äÉû¸¶ÎÁ¤ò¸·Áª¤·¡¢½÷ÀÌÜÀþ¤Ç¿¿·õ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤¿1ËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢Vol.2¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ä²Ö¤Î¹á¤ê¤Î¸å¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¨¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥ë¤Î¶ì¼ê¤Ê½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¼ò¤ÈÆüËÜ¿©¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÈÍÎ¿©¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê³µÇ°¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¿Í¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¼«Å¹ÊÞ¤ÎÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÁªÄê¤·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤â³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°À¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¡¼¥ë¤¬¹ç¤¦¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢¼¡¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¤´¼«¿È¤Ç¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡Ê¾úÂ¤½ê¡Ë½ä¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Û¤«¤ËÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï²«¼úË«¾Ï¤â¼õ¾Ï¤·¤¿¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÅÏÊÕ°ìÌé¤Î²¼¡¢¸½ºß¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³Æ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Îµ»¤È¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¥Ð¡¼¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡ß¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬Â£¤ë¥Ó¥¢¥Ê¥¤¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼5¼Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¹ñÆâ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¿ô¤ÏÌó3ÇÜ¡×¡Êµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤ò¤á¤°¤é¤º¤È¤â¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ð¡¼¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡üµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-2-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·½É±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÔÄ£ÊýÌÌ¤ØÅÌÊâ5Ê¬¡¿ÅÔÄ£Á°±Ø¡ÊÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡Ë£Â1½Ð¸ý¤¹¤°
¢¨¥Ð¡¼¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï17:00¡Á
(Ê¸:¿¹Àî Å·´î¡Ê¹ñÆâÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É¡Ë)
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤ò²óÍ·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤âÂ¿ºÌ¤ÊºÇÂç16¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOKTOBERFEST 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¤´¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¤òÃµ¤¹³Ú¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë´ë²è¹ÊóÉû»ÙÇÛ¿Í¤ÎÎëÌÚÎ¼ÂÀ¤µ¤ó¤À¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤âÈÎÇä¡½¡½º£²ó¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È»þ´ü¤¬Áá¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯ÌÜ¡£ºòÇ¯¤Ï10¡Á11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬»Ä¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÁá¤á¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ7Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤ÆºÇÂç16¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤ò²óÍ·¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¿·½É¶áÎÙ¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤ªµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ñ¾ë¸©Æá²Ñ»Ô¤ÎÌÚÆâ¼òÂ¤¤Î¼êÂ¤¤ê¥Ó¡¼¥ë¹©Ë¼¤Ç»Å¹þ¤ó¤À¡Ö¤Ò¤í¤Ð¤ñ¡¼¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¶¡á¹¾ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëVol.1¤òÄó¶¡¤·¤Æ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï9·î¤ËVol.2¡¢10·î¤ËVol.3¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌ£¤Î°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤Ò¤í¤Ð¤ñ¡¼¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î½÷ÀÍø¼ò»Õ¡¢¥½¥à¥ê¥¨¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¥Û¥Ã¥×¤äÉû¸¶ÎÁ¤ò¸·Áª¤·¡¢½÷ÀÌÜÀþ¤Ç¿¿·õ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤¿1ËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢Vol.2¤Ï¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ä²Ö¤Î¹á¤ê¤Î¸å¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¨¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¡¼¥ë¤Î¶ì¼ê¤Ê½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÎÁÍý¤â³Ú¤·¤ß¡½¡½¥ï¥¤¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤¯¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüËÜ¼ò¤ÈÆüËÜ¿©¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÈÍÎ¿©¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê³µÇ°¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¿Í¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¼«Å¹ÊÞ¤ÎÎÁÍý¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÁªÄê¤·¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤â³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï°Õ³°À¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¡¼¥ë¤¬¹ç¤¦¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Î³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢¼¡¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢¤´¼«¿È¤Ç¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡Ê¾úÂ¤½ê¡Ë½ä¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Û¤«¤ËÌ£¤ï¤¦¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ï²«¼úË«¾Ï¤â¼õ¾Ï¤·¤¿¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÅÏÊÕ°ìÌé¤Î²¼¡¢¸½ºß¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢³Æ¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Îµ»¤È¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¥Ð¡¼¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡ß¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬Â£¤ë¥Ó¥¢¥Ê¥¤¥È2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼5¼Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ëº£²ó¡¢É®¼Ô¤Ï3¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò»î°û¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡Ö10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¹ñÆâ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¿ô¤ÏÌó3ÇÜ¡×¡Êµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤ò¤á¤°¤é¤º¤È¤â¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ð¡¼¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡üµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-2-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·½É±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÔÄ£ÊýÌÌ¤ØÅÌÊâ5Ê¬¡¿ÅÔÄ£Á°±Ø¡ÊÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¡Ë£Â1½Ð¸ý¤¹¤°
¢¨¥Ð¡¼¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï17:00¡Á
(Ê¸:¿¹Àî Å·´î¡Ê¹ñÆâÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É¡Ë)