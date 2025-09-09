〈京都でも変態教師〉「技術よりも声を出せ」熱血テニス部コーチだった数学教師（39）が女子生徒5人の着替えをモバイルバッテリー型カメラで盗撮容疑

9月5日、京都府内の中学校教師・松岡寿俊容疑者（39）＝京都市西京区＝が勤務する中学校で着替えをしていた女子生徒を盗撮したとして逮捕された。名古屋市の小学校教員らが女子児童を盗撮した画像をSNS上のグループで共有していた事件を受け、文部科学省が「服務規律の徹底」を全国の都道府県教育委員会に通知を出したのは7月1日のことだ。しかし、教師による盗撮事件が後を絶たない。

〈画像〉バスケットボール部の顧問だった“変態教師軍団の主犯”森山被告のジャージ姿

事件を起こした中学校に7年間ほど勤務した中堅教師

「動画は確認していないので、撮影されているかはわかりません。ただ、女子生徒の下着を撮影するためにカメラを設置したことは間違いありません」

性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕された松岡寿俊容疑者はそう供述しているという。9月5日の午後1時40分から2時20分ごろ、松岡容疑者は勤務する中学校の教室の隅にモバイルバッテリー型のカメラを設置し5人の女子生徒の着替えを盗撮したとされている。当時の状況について社会部記者が語る。

「犯行は体育の授業中に起こった。着替えが行なわれ、授業が終わり、放課後の清掃時間に生徒が教室の隅に置かれたモバイルバッテリー型カメラに気づいた。生徒は不審に思い教員に報告し、その教員がすぐに管理職に報告したことで通報にいたった。カメラには設置をする際の容疑者の姿も写っていた。他にも被害がないか含め現在捜査中だ」

松岡容疑者とは一体どんな教員だったのか。長岡京市教育委員会が取材に応じた。

「当該の教員は事件を起こした中学校に7年間ほど勤務しており、これまで問題のある行動はなかったと報告を受けております。現在は担任はもっておらず、数学の教師として勤務しておりましたが勤務態度も良好で、年齢的にも職員の中堅を担うような立場でもあったとのことです。そのため学校側も大変ショックを受けているような状況でした」

今回の事件に関して教室の隅にモバイルバッテリー型カメラが置かれていたとのことだが、その状況について長岡市教育委員会が続ける。

「そもそも学校にモバイルバッテリーを持ってくる生徒もいませんから、教室にモバイルバッテリーが置かれているということ事態が不自然ではあります。だからこそ見つけた生徒も不審に思い教員に報告をして、その教員もふだん教室にある物ではないとすぐに管理職に伝えました。

当然、教師にとってもモバイルバッテリーは教室内では不必要な物ですし、不自然な状況かとは思います。とくに今は少しでも怪しい物については警察と連携するというのは基本になっています」

16年前、部員がたった9人のテニス部のコーチだった

名古屋市の小学校の教員らの事件を受けて7月1日に文部科学省から服務規律の確保に関する通知があったが、長岡京市では通知後に何か変化はあったのだろうか。

「文部科学省からの通知を受けて京都府でも教員がスマートフォン等の端末を使う時には必ず届け出をするようになりました。それを受け長岡京市のほうでも教員がスマートフォンの撮影は基本しないということになっています。そうした服務規律の徹底を行なっているところにこのような事件が起きてしまい、誠に遺憾です」

松岡容疑者が勤務していた中学校にも取材を申し込んだが、「マスコミの方の取材には対応しておりませんし、今後記者会見の予定なども今のところはありません。保護者の方には保護者会の予定をお伝えしております」と答えるのみだった。

実は松岡容疑者は若手時代に別の長岡京市内の中学校のテニス部の顧問を務めており、そこではなかなかの“熱血教師”だったようだ。2009年の地元新聞には、部員がたった9人の弱小部ながら懸命に指導する松岡容疑者の様子が報じられていた。

〈３年生の引退後、２年生部員がおらず、１年生のみ９人だが、ストロークやボレーなど基本練習を繰り返し、レベルアップを図る。顧問の松岡寿俊教諭（23）が球出しをしながら「当てるだけでなく振り切れ」と声を掛ける。「技術よりも声を出すなどできることからしっかり」と指導し、今後に期待を込める〉

生徒に慕われていた熱血教師にいったい何があったというのだろうか。捜査の進展が待たれる。

※「集英社オンライン」では、今回の事件についての情報を募集しています。下記のメールアドレスかXまで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班