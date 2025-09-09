【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年9月15日〜9月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月15日〜9月21日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年9月8日〜9月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『プラスなイメージを持ってもらえます』
｜総合運｜ ★★★★☆
賢さや粘り強さを見せていきます。それに嫉妬してくる人もいるでしょう。基本的には色々な人達にしっかりしている人と思ってもらえるようです。仕事や公の場では「自由に様々な所に飛び回っている人」という印象を周りの人達に持ってもらえるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
相手が好みの行動をとってくれます。他にそれを真似できる人もあまりいないようです。関係自体も縁が強固されるようなので、自分のキャラクターを一貫させておくと良いでしょう。シングルの方は、精神的に大人な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたが荒れている時もじっと耐えてくれます。
｜時期｜
9月16日 しっかりとする ／ 9日19日 怒ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
朝市
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞