大人のまとめ髪に“この色”！【3COINS】今っぽ可愛くキマる♡「ブラウン色ヘアアクセ」

今っぽさと季節感をさりげなく取り入れられる、ブラウンのヘアアクセ。ナチュラルで落ち着いた印象のブラウンは大人世代のヘアアレンジにも取り入れやすく、まとめ髪も可愛く決まりそう。【3COINS（スリーコインズ）】なら、トレンド感のあるおしゃれなデザインがプチプラで揃うのが嬉しいポイント。そこで今回は、秋に向けて取り入れたくなる3COINSの「ブラウン色ヘアアクセ」を厳選してご紹介します。

きらっと光るビジューが上品な印象に

【3COINS】「マーブルチェーンポニー」\330（税込）

べっ甲風のブラウンのモチーフに、きらっと輝くビジューがアクセントになった大人可愛いヘアゴム。シンプルなまとめ髪にさっと結ぶだけで、ほんのり華やかさをプラスしてくれそうです。手首にブレスレットのように付けておいても素敵で、持ち歩いて髪を結びたいタイミングですぐに使えるのも便利。ヘアアレンジにも手首につけても、さりげなく映えるデザインです。

毎日色違いで楽しめるコイルゴムセット

【3COINS】「レオパード柄コイルポニー4個セット」\330（税込）

ブラウン系カラーのコイルゴムセットは、色もデザインも少しずつ違う4個を合わせて\330（税込）というお得感が魅力。洋服のトーンや気分に合わせて色を選べるので、日替わりで色を変えるのも楽しそうです。シンプルながらもおしゃれに見えるデザインで、ヘアアレンジもしやすそう。まとめ髪のちょっとしたアクセントにもなって、毎日使いたくなりそうなヘアゴムです。

甘さ控えめなリボンで大人可愛く

【3COINS】「リボンメタルバンス」\330（税込）

メタル素材のリボンモチーフの大人可愛いヘアクリップ。パチンと留めるだけでまとめ髪が決まり、忙しい朝にも活躍してくれそう。甘くなりがちなリボンデザインも、上品なツヤ感のメタル素材とパールモチーフの組み合わせで大人っぽい印象に。\330（税込）には見えない高見え感で、普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも似合いそうです。

おしゃれな配色のマーブル柄クリップ

【3COINS】「マーブルバンス」\550（税込）

ブラウンと水色が混ざり合ったマーブル柄が可愛いヘアクリップ。落ち着いた配色で、カジュアルコーデからきれいめスタイルまで幅広く使えそうです。派手すぎず、ヘアアレンジに程よい華やかさをプラス。水色の爽やかさと秋らしいブラウンの組み合わせで、季節の変わり目にも取り入れやすそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N