『追放者食堂へようこそ』第11話 Lv.99同士の予測不能な真剣勝負
7月3日（木）から放送中のTVアニメ『追放者食堂へようこそ！』第11話のあらすじと先行場面カットが公開された。
『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部（紙＋電子）を突破し、多くのファンを魅了してきた話題が、ついに2025年7月3日（木）よりTOKYO MX、CBC、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始。
超一流冒険者パーティーを追放されたデニスは、元奴隷の美少女アトリエと出会い、夢であった自分の食堂を開店することに。しかし、その扉を叩くのはなぜか問題を抱えたクセ者ばかりで――！？ 心もお腹も満たされる ”新異世界グルメ人情ファンタジー” だ。
第11話のあらすじはこちら。
＜第11話「最後のピース?」＞
チーム「追放者食堂」の作戦により、数々の悪行が暴かれたヴィゴーたち。王国の法を担う魔法使いや賢者らに会話を聞かれ、もはや法の裁きから逃れる術はない。『あえて言わせてもらおう、ざまぁみろヴィゴー！』――デニスによる追い打ちに、怒りを爆発させたヴィゴーが絶叫とともに襲いかかる！
かつて同じパーティーで冒険をしてきた重剣士と料理人、Lv.99同士の予測不能な真剣勝負が幕を開ける――！！
＞＞＞第11話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会
