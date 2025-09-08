この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画「【いいぞこれ】高性能ながら手ごろな価格のタブレットが爆誕！『Nubia Pad Pro』をくわしく紹介します。」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、最新タブレット『Nubia Pad Pro』の詳細レビューを行った。戸田氏はこれまで200台以上のタブレットをレビューしてきたが、「久々に超絶おすすめの製品登場しました」と太鼓判を押している。



戸田氏は本製品について「ボディは非常にデザインが良くてかっこいいですよ」と述べ、特に「ガラスとボディの間に樹脂が挟まっていない」ことを高級機特有の作りとして評価。「格安モデルだとガラス・樹脂・ボディなんですが、これはガラスと金属ボディをピタッと合わせている。高級モデルの証」と解説した。また、11インチクラスでありながら薄型・軽量（約522g、厚さ7.3mm）で持ち歩きやすい点もアピールした。



ディスプレイ性能も抜群だ。「2.8Kの高精細ディスプレイ（2880×1800）、144Hzリフレッシュレート、840Hzのタッチサンプリング対応」とスペックを紹介し、「キレッキレですよね。めちゃくちゃいいと思います」と画質の美しさを強調。さらに、「ゲームも余裕ですよね」と、Snapdragon 8 Gen3を搭載し、ベンチマークスコアや原神の動作も「文句なしの性能」と高く評価した。



ゲーム好き向けの機能も充実しており、「ゲーム専用スマホのようなコントロールセンター搭載」「ずっとゲームしてたい方にもおすすめ」とコメント。冷却機構や防滴仕様、1万mAh超の大容量バッテリーなど、ユーザーが気になる細部にも言及。「普段使いにも最高、動画もゲームも快適」と語っている。



肝心の価格については「メモリーとストレージの組み合わせにより、6万4800円～8万7800円（先行予約価格）でこのパフォーマンスは非常にいい」「スマホ6万円クラスよりもゲームが快適」とコストパフォーマンスの高さを指摘。「僕はめちゃめちゃ気に入りました。88点の高得点をつけたい」と独自のスコアリングも披露した。



動画の締めくくりでは、「2万円クラスのタブレットももちろんオススメですけれども、もう少し予算出してもいいから、ゲームバリバリできるタブレットが欲しい方、パフォーマンスの高いタブレット、画面のキレイなタブレットが欲しい方には迷わずオススメですね」と太鼓判。「僕は、非常に高くコスパ、評価しております」と繰り返し絶賛した。レビュー動画の最後まで終始『Nubia Pad Pro』がもたらす新基準の快適体験を熱く語っていた。