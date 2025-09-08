“豆腐メンタル”の投資家こそ…株価の上下に一喜一憂しない「バリュー株投資」という選択

専業投資家が明かす“守りながら増やす”配当金再投資の威力

株価の上下に一喜一憂しない

バリュー株投資という選択

メンタル面にあまり自信がない人にこそ、私はバリュー（割安）株投資をおすすめしたいと思っています。

私は会社勤めもアルバイトもしたことのない専業投資家で、会社員の兼業投資家のように株式投資以外の収入源があるわけではありません。

株式投資だけで暮らしていくために、保有資産をできるだけ減らしたくないという気持ちは、人一倍強いものがありました。

株価が暴落しても下がらなかったバリュー株

私がバリュー株投資を始めたのは、アジア通貨危機により1998年に株価を大きく下げたタイミングでした。そこで割安になった銘柄を探して投資をしたのです。

翌1999年、ITバブルの到来で株価はV字回復しましたが、私が買ったバリュー株は鳴かず飛ばずで、ぜんぜん値上がりしませんでした。

でも、2000年にITバブルが崩壊して株価が暴落しても、私が買ったバリュー株は下がらなかったのです。

メンタルにあまり自信がない人こそバリュー株

その気になれば1日中株価をチェックできる専業投資家だからこそ、株価が上がったり下がったりするのをいちいち気にするのがイヤになり、株価変動率が低いバリュー株を選び、時間をかけて手堅く資産を増やす投資スタイルを確立させたのです。

若い世代で複利の効果を十分に活かせる時間があり、メンタルにあまり自信がないのなら、私と同じようにバリュー株投資を検討してみるのもよいと思います。

このステージまで資産を増やせば、配当金による収益も大いに期待できます。

私は配当金狙いの投資はしていませんが、平均的な会社員の年収に相当する年500万円程度の配当金を得ています。

配当金は「株式数比例配分方式」で証券口座への入金を選び、そこから出金することなく再投資に回すようにしましょう。

特に会社員の兼業投資家は、毎月の給料で生活できるのですから、配当金は再投資するべきです。配当金の再投資は、個別株投資でインデックス投資に勝つために欠かせない重要な戦術の1つなのです。

