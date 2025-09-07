´Ú¹ñ¼¡´±¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÂáÊá¤Î¿×Â®²ò·èÉ¬Í×¡×ÊÆ¼¡´±¡Ö¶ÛÌ©¤Ë¶¨µÄ¡×
´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÎËÑ½áÃì¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥æ¥ó¥¸¥å¡ËÂè1¼¡´±¤Ï6Æü¸á¸å¡¢ÊÆ¹ñÌ³¼¡´±¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î´Ú¹ñ´ë¶È¹©¾ì¤Ç¤Î´Ú¹ñ¿ÍÂçÎÌ¹´¶Ø¤Ë´ØÏ¢¤·¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£
³°¸òÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ï¥Õ¥Ã¥«¡¼ÊÆ¹ñÌ³¼¡´±¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î²ñÃÌ¤ÇËÑ¼¡´±¤ÏÊÆÅö¶É¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÈLG¥¨¥Ê¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹çÊÛ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹©¾ì¤Ç´Ú¹ñ¹ñÌ±300¿Í°Ê¾å¤¬¹´¶Ø¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¹ñÌ³¾Ê¤Î³ÊÊÌ¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
ËÑ¼¡´±¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¿·À¯¸¢È¯Â¸å½é¤á¤Æ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¼óÇ¾´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¶¨ÎÏ¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê»þ´ü¤Ëº£²ó¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÌ±¤ÎÂáÊá¾ìÌÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ä´¸¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÊÆ°ÜÌ±¡¦ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¸½¾ìÏ«Æ¯¼Ô¤¬Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÑ¼¡´±¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎË¡¼¹¹Ô²áÄø¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ´ë¶È¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤È´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Î¸¢±×¤¬ÉÔÅö¤Ë¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Æ±»ö°Æ¤Î¸øÀµ¤Ç¿×Â®¤Ê²ò·è¤Ë¸þ¤±¹ñÌ³¾Ê¼¡¸µ¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥Ã¥«¡¼¼¡´±¤Ï¡¢¹ñÌ³¾Ê¤â¤³¤Î·ü°Æ¤ò±Ô°ÕÃí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢¾ÊÄ£¤È¶ÛÌ©¤ËÁÂÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥Ã¥«¡¼¼¡´±¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ³èÆ°¤È´ØÏ¢¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÅÀ¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¿ï»þ¶ÛÌ©¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÁÐÊý¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÅÅÏÃ¤Ç´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸åÂ³Á¼ÃÖ¤È´ÚÊÆ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë³°¸òÆüÄø¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
ÊÆ°ÜÌ±Åö¶É¤Ï4Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÈLG¥¨¥Ê¥¸¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹çÊÛ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹©¾ì·úÀß¸½¾ì¤ÇÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢475¿Í¤òÂáÊá¡¦¹´¶Ø¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á300¿Í¤Û¤É¤¬´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¸½ÃÏ¸ø´Û¤òÃæ¿´¤Ë¸½¾ìÂÐºöÈÉ¤ò²ÔÆ°¤·¤ÆÎÎ»ö½õÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢³°¸òÉô¤Îìä¸²¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¡ËÄ¹´±¼çºË¤Çºß³°¹ñÌ±ÊÝ¸îÂÐºöËÜÉô¡¦¸ø´Û¹çÆ±ÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤¤¤ÆÂÐºö¤ËÉå¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ïº£²ó¤ÎÌäÂê¤È´ØÏ¢¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎË¡¼¹¹Ô²áÄø¤Ç´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Î¸¢±×¤ÈÂÐÊÆÅê»ñ´ë¶È¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤¬ÉÔÅö¤Ë¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÃóÊÆÂç»È´Û¤ÈÃó¥¢¥È¥é¥ó¥¿ÁíÎÎ»ö´Û¤òÃæ¿´¤Ë»ö°Æ¤Î¿×Â®¤Ê²ò·è¤Ë¸þ¤±ÁíÎÏÂÐ±þ¤»¤è¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¡£