ちいかわが上履きに登場♡ヒラキから全4色のキッズ用が新発売！

毎日履く上履きに、人気キャラクター「ちいかわ」が仲間入り！ヒラキ株式会社から、ピンク・イエロー・サックス・ラベンダーの全4色展開で「ちいかわ キッズ上履き」が2025年9月6日（土）に発売されます（公式オンラインストアは9月1日先行受注開始）。かわいさだけでなく、ゆったり設計や柔らかいソールなど、成長期の足にやさしい工夫もたっぷり♡お気に入りのカラーで学校生活がもっと楽しくなりそうです。

ちいかわデザインが嬉しい4色展開



つまさき部分には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」のプリント入り。

カラーはピンク、イエロー、サックス、ラベンダーの4種類から選べます。さらにインソールは左右を合わせると1つの絵柄になるデザインで、履き間違え防止にも。

お子さまの“お気に入り”が見つかる可愛さです。

足にやさしい快適な履き心地



『ちいかわ キッズ上履き』（1,380円・税込1,518円）は、成長期の足に配慮したゆったりつまさき設計。

柔らかいラバーソールが歩行をサポートし、中底のたっぷりクッションで衝撃を吸収します。さらに丈夫なキャンバス生地で毎日安心♪かわいいだけじゃなく、しっかり機能性も兼ね備えています。

ちいかわと一緒に楽しいスクールライフを♡



「ちいかわ キッズ上履き」は、機能性と可愛さを両立した特別な一足。お気に入りのカラーを選べば、通園や通学がもっと楽しくなるはずです。

発売日は2025年9月6日（土）、オンラインストアでは9月1日（月）から先行受注開始中です。大人気キャラクターとのコラボ上履きを、この機会にぜひチェックしてみてください。