岡山・江坂任のゴールが取り消しになった場面、審判レポートで公開された

Jリーグ審判レポート（シンレポ）が公開され、8月30日に行われたJ1リーグ第28節、京都サンガF.C.とファジアーノ岡山のゲームで岡山のFW江坂任が先制ゴールを決めたかと思われた場面で、ゴール取り消しになった判断が解説された。

ファンからは「これ凄いな。こんなの見せてくれるの」との声があがっている。

この場面は前半5分、ペナルティーエリア内の左サイドでパスを受けた江坂がドリブルで縦に突破して、そのまま左足シュートをファーサイドに決めた。大橋侑祐レフェリーは一度ゴールを認めたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入でオンフィールド・レビュー（OFR）を実施。ボールのないところで岡山のFW岩渕弘人がゴール前に戻る京都MF平戸太貴に接触する反則があったとして、ゴールを取り消して京都のフリーキックでの再開に判定を変更。岩渕にはイエローカードも提示された。

この場面についてVARのいるビデオ・オペレーション・ルーム（VOR）内の映像と現場の審判団とのやり取りが公開された。プレーを見ている段階で小屋幸栄VARが岩渕と平戸の接触を「ポッシブルファウル」として見つけていた。大橋レフェリーはボールと逆サイドで起こった接触の詳細を認識できていなかったが、小屋VARは「論点は（平戸のカバーが）『間に合うか』『間に合わないか』」として、オンフィールドレビューを勧めたうえで「間に合うかどうかも含めチェックしてほしい」と交信していた。

その後、ピッチ上での大橋レフェリーは「キャプテンオンリー」を宣告したうえで、岡山のキャプテンを務める江坂に「肘は振っていないから赤ではないんですけど、当てているんで、向かっているところに肘が入っちゃっているんであれはファウルを取らざるを得ないです。理解してください」と説明し、江坂も納得したリアクションをしていた。

普段はなかなかお目にかかることができない舞台裏の貴重な映像。SNS上では「審判ってすごい」「細かいところまで見てるのさすが審判」「めっちゃ面白い」「こーゆー裏側めちゃくちゃ好き」「このときのやりとりは見たかったので、嬉しいですね」「へー参考になりました」との声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）