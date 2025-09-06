¡Ú¥µ¥ìÉ×¡ÛÉâµ¤¤Ø¤Î¡ÖÉü½²¡¦»ÅÊÖ¤·¡×¢ª¡È¹çÍýÅª¤ËÀ©ºÛ¡É¤¹¤ë¿ÍÂ¿¿ô¡ª¡¡¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ÈÉü½²¡ÉÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡¡ÃµÄå»öÌ³½ê ¶Á¡¦Agent¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥é¥¤¥ê¡¼¡×¤¬¡¢¡ÖÉâµ¤¤Ø¤ÎÉü½²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃËÀ¡×¤Î²óÅú¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯5·î20Æü¤«¤é6·î2Æü¡¢´ûº§ÃË½÷8000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢»öÁ°Ä´ºº¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÃË½÷772¿Í¡ÊÃËÀ367¿Í¡¢½÷À405¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉâµ¤¤Ê¤éÂ¨Î¥º§¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤
¡¡¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÉâµ¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÉü½²¤ä»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï41.7¡ó¤Ç¡¢°ìÊý¤Î¡Ö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ï58.3¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éü½²¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢772¿ÍÃæ322¿Í¤È¡¢¤ª¤è¤½5¿Í¤Ë2¿Í¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò¡Ö¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Éü½²¤·¤¿ÃËÀ¤Ë¡Ö»ÅÊÖ¤·ÊýË¡¡×¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡×¤Ç33.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤¿¡×¡Ê28.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¤¿¡×¡Ê25.5¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÁê¼ê¤Ë¹çÍýÅª¤ËÀ©ºÛ¤¹¤ëÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ÅÊÖ¤·¤·¤¿ËþÂÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç28.9¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤¿¡×¡Ê22.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢ËþÂ¤·¤¿¡×¡Ê19.5¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉü½²¤ò¤·¤¿¿Í¤ËÊýË¡¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ØÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÀÌó½ñ¤ò½ñ¤«¤»¤¿¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÉâµ¤¤Ê¤éÂ¨Î¥º§¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·ë²Ì¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£