「【爆笑】飼い主が怒涛の反撃！柴犬がギターを邪魔したら激しく後悔する結末に…」が公開されました。父ちゃん（飼い主さん）と愛犬・まめたろうが繰り広げる爆笑の攻防が紹介されています。



まめたろうはギターを弾いていると必ず邪魔をしてくるのだそう。以前の邪魔している様子が紹介されていましたが、父ちゃんを手でチョイチョイしたり、鼻でギターを押したり、とどめはギターを弾く父ちゃんの脇に入ってしまいます。これには父ちゃんも「やめたらいいんだろ～」といってギターを置いてしまいました。

どうやらこの日も動画の前から、かなり邪魔を繰り返していたようです。そして父ちゃんは遂にギターを止めます。ですが、ここから父ちゃんの怒涛の反撃が始まります。「邪魔すんな～」と叫びながら四つん這いの体勢で顔を押し付けながらまめたろうをグイグイ押していきます。父ちゃんに押されて部屋中を逃げ回るまめたろう。しかしまめたろうは遊んでいるつもりのようで、満面の笑みで逃げ回ります。なかなか手強いですね。

しかし、そんなまめたろうにも年貢の納め時がやって来ます。ベッドに飛び乗ったところを父ちゃんに捕まってしまったのです。そして、そこから父ちゃんにメチャクチャ吸われてしまいます。「柴犬を吸う」とは、体に顔をうずめて匂いを嗅いだり、もふもふを堪能したりすることです。いつもはもっと控えめに吸っているそうですが、今回ばかりは遠慮がありません。これにはまめたろうも困ってしまいます。



しばらくして父ちゃんも満足したようで、まめたろうを放してあげました。どこかへ逃走するかと思われたまめたろうですが、なんと父ちゃんの横で伏せをして笑顔で落ち着きました。ちょっと意外な感じもしますが、この一連の流れは日常茶飯事なのだそう。趣味の時間を邪魔されるのは困りますが、これだけ柴犬を吸えるなら、たまには邪魔しに来てくれてもいいかなと思ってしまいました。