　女性アイドルグループ『アイオケ』のメンバーで横浜FCスタジアムMCの三田萌日香さんによる“飯テロ”が話題となっている。

　2020年からスタジアムMCを務め、試合前に対戦相手にちなんだものを食べる「#三田ちゃんの勝負飯予想」でもお馴染みの三田さん。4日夜に自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)を更新し、「これ見たらみんなハングリータイガーさんのハンバーガーと横浜ビール、食べたくなって飲みたくなるよ、、」と、ティックトック(@monimonika0812)に投稿した動画を紹介した。

　映像では、横浜FCのユニフォームを着た三田さんがハンバーガーとビールを交互に堪能する様子が約40秒にわたって収められている。

　ファンからは「いい食べっぷりー!いい飲みっぷりー!」「食べてる姿もかわいい」「もにちゃんは本当に美味しそうに食べて飲んでるから大好き」「美味しそうです 夜中に見てはいけない、危険な動画ですね お腹空いてきたー」「いつも勝負飯とかたらふく食べてるのに体型維持出来てる秘訣とかってあるんですか?」などのコメントが寄せられた。

@monimonika0812 三ツ沢のスタグルが美味しすぎるんだ〜 #jリーグ好きな人とつながりたい #サッカー観戦 #横浜fc #グルメ動画 #ハンバーガー ♬ E L E V E N - .