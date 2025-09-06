三菱「“新”軽SUVワゴン」に注目！ 斬新「ダイナミックデザイン」×アウトドアにマッチする“ナチュラル色”がイイ！ 174万円から買える「eKクロス」何が変わった？

三菱「“新”軽SUVワゴン」に注目！

三菱は2025年7月24日、「eKクロス」の一部改良モデルを発売しました。

eKクロスは2019年に初めて設定されたSUVテイストの軽ハイトワゴンです。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の最新「軽SUV」です！（30枚以上）

最新モデルは何が変わったのでしょうか。

新色「ナチュラルアイボリーメタリック」がステキ！

eKクロスは、従来からある「eKシリーズ」に新たな個性を与えるモデルとして2019年3月に発売。

開発は日産との合弁会社NMKVが担当し、プラットフォームやパワートレインを刷新した新世代の軽自動車として投入されました。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1650mm、ホイールベース2495mmです。

エクステリアはSUVの力強さを意識した造形で、フロントフェイスには三菱を象徴する「ダイナミックシールド」と呼ばれる特徴的なデザインが与えられ、インテリアはブラックを基調とし、ブルーをアクセントに取り入れた仕様が標準となっています。

先進安全装備には、「三菱e-Assist」が搭載され、衝突被害軽減ブレーキシステムや踏み間違い衝突防止アシスト、車線逸脱警報システムなどが採用されています。

そんなeKクロスでは、今回どのような改良が行われたのでしょうか。

最大の変更点は、先進安全装備の一部機能に関する法規対応です。衝突被害軽減ブレーキシステムにおいて、警告灯の制御および警告表示を変更・追加するなどの見直しが行われました。

これにより、衝突被害軽減ブレーキシステムの警告表示の見直しが図られ、同装備が法規に適合する仕様となりました。

加えて、ボディカラーにはアウトドアにもマッチする「ナチュラルアイボリーメタリック」（有料色）が新たに追加され、モノトーン5色、2トーン5色の全10色がラインナップされます。

価格（消費税込）は、174万3500円から210万6500円です。

なお、三菱は同じタイミングで「eKワゴン」の一部改良もおこないました。

ただし、eKワゴンにはすでにボディカラーに「ナチュラルアイボリーメタリック」が設定されているため、一部改良の内容は法規対応に関する部分のみとなっています。