【仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト】 9月6日 発売 価格：4,180円

バンダイは、フィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」を9月6日に発売する。価格は4,180円。

「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズより、リアルな造形と全身37カ所可動する「仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」が登場。新搭載の可動として、腰可動だけでなく、胸可動も上下スライド式に進化しており、上半身をさらに大きく前後に傾けることが可能となっている。

肩から上腕にかけての三重関節により、肩から腕を大きく前に引き出し、両腕で剣を構えるポージングが可能で、肘・膝関節のロール機構により、前腕・足をひねるポージングができる。

約15cmのサイズ感で全身の筋肉の隆起を表現するだけでなく、全身のハニカム模様も忠実に再現。頭部・胴体はメタリックグリーンで塗装され、メタリックレッドは塗装のみで再現されている。それ以外の部分は成形色となっている。

【セット内容】

・フィギュア本体…1

・ブレイカムゼッツァー…1

・交換用手首…3（握り拳×左右、ブレイカムゼッツァー保持用右手首）

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※発売日は流通により前後する場合があります。