《諸事情により「あの人が重大発表をするためにやってきました」の動画の公開を停止いたしました。現在、事実確認をしておりまして、また改めてご報告させて頂きます。ブリーフ団より》

【写真】次々とトルコ人に「ポテチ」を食べさせる『エガちゃんねる』

ファミマ×江頭、コラボ商品に大問題

9月5日の夕方ごろ、お笑い芸人・江頭2:50のYouTube『エガちゃんねる』の投稿欄に冒頭のような記載が。

「該当の動画は、9月1日に公開されたもので、動画公開翌日に発売された『ファミリーマート』と『エガちゃんねる』のコラボ商品の紹介動画でした。コラボ商品は『旨辛トルコ名物!伝説のケバブ風味ポテトチップス』。

動画では本場トルコまで足を運び、現地の方に正直レビューをしてもらっていました。昨年9月から1年の試行錯誤を重ねた自信作だそうで、現地の人からも高評でしたよ」（スポーツ紙記者、以下同）

この動画が突然、公開停止に。いったい何があったのだろうか。

「実は、このポテトチップスには“豚肉”の成分が含まれていたのです。トルコはほぼ100%がイスラム教徒という国で、当然ながらイスラム教では豚肉を食すことは禁じられています。

江頭さんらは、トルコ人にポテトチップスを食べさせていましたが、動画では豚肉が入っていることを説明する描写はなかったのです。もし、説明せずに“豚肉”を食べさせたということであれば、大変な問題になるでしょう」

本動画内容に対してはネット上で、

《国際問題になる》

《宗教絡むと厄介だよ大問題になりそう》

《相手国に対しての情報と配慮が欠けていたと思います》

《結構基本中の基本的注意点だと思うんだけど、本当に配慮してないの…?（中略）これを失念するのはちょっと脇甘過ぎじゃない?というレベルに思うが…》

という声が上がっている。

「本場のケバブは豚肉を扱わず、牛肉や鶏肉で作られます。そもそも日本人向けの商品ですが、本場トルコの人たちに食べてもらおうとなったとき、豚肉を使用していることまで頭が回らなかったのでしょうか。

もちろん、故意に食べさせようとしたわけではないのでしょうが、リサーチ不足ではすまされないかもしれません。早々に対応し、コメントを発表するべきだと思います」（全国紙社会部記者）

週刊女性PRIMEは3日からファミリーマートの広報部に問い合わせを行っているが、2日経過した現在でもまだ「確認中」というステータスだ。

今年60歳を迎え、レジェンドイヤーの江頭。まさかの国際問題に見舞われてしまうかもしれない。