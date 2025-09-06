この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「美容室が倒産なんてもう大丈夫な仕事なんてないのかも」の中で、過去最多となっている美容室の倒産問題について言及し、その背景にある構造的な問題に鋭く切り込んだ。



動画で懲役太郎氏は、美容室の倒産件数が3年連続で増加し過去最多を更新する勢いであるというニュースに触れ、「これちょっと大きな問題じゃないかな」と問題提起。多くの人が抱く「美容院だけは儲かり続けているのかと思った」というイメージとは裏腹に、厳しい現実に直面している業界の実態を指摘した。



倒産の背景として、大手チェーンや低価格カット専門店、個人サロンの新規参入による「競争が激化」があるとしながらも、より深刻なのは「人手不足」だと分析。美容師という職業について、「ラッパーですって言って今日からラッパーみたいな感じには、『美容師です』って美容師にはなれない」と語り、国家資格が必要な専門職であることを強調した。



学校に通い、国家試験に合格しなければならないという参入障壁があるにもかかわらず、倒産と人手不足が同時に起きている現状に、業界が抱える根深い問題を浮き彫りにする。かつては「食ってくには困らない」とされた資格職でさえ安泰ではない時代の到来に、氏は「淘汰されていくんだな」とコメントし、厳しい経済状況が専門職にまで及んでいる現実を語った。