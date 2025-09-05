【開幕】楽天トラベルスーパーSALE×5のつく日！ホテルや温泉宿が半額も
国内と海外の旅行がお得に予約できる「楽天トラベル スーパーSALE」が、2025年9月4日（木）20:00〜9月20日（土）23:59まで開催中です。期間中は全国の宿泊施設を対象とした20,000点以上のお得な宿泊プランや、日替わりで利用できる高額クーポンを含む多数の割引クーポンが提供されます。
さらに、セール期間中の5と0のつく日はホテル・宿の予約が最大20％OFFになるクーポンも登場。お見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント20倍のSALEプラン
宿泊施設が提供するセールプランに、国内宿泊最大5%OFFクーポンと宿泊施設が発行する最大10%OFFクーポンを併用することで、毎日最大20%OFFで予約できます。
・予約対象期間： 2025年9月4日（木）20:00〜9月20日（土）23:59
・旅行対象期間： 組み合わせるクーポンやセールプランの対象期間に準ずる
・対象サービス： 国内宿泊（日帰り・デイユース除く）
各クーポンの対象者や対象の宿泊施設、旅行期間、決済方法などの条件は以下の特設ページより確認できます。
→「楽天トラベル スーパーSALE」特設ページへ
宿泊施設が提供するセールプランに、楽天が提供する8%OFFクーポンと宿泊施設が提供する12%OFFクーポンを併用することで、テーマパーク提携ホテルの予約において最大25%の割引を受けられます。
「テーマパーク提携ホテル スペシャルオファー」は第1弾と第2弾に分けて開催され、それぞれ異なるテーマパーク提携ホテルが対象となります。いずれのクーポンも枚数限定です。
→「テーマパーク提携ホテルスペシャルオファー」特設ページへ
第1弾
・2025年9月4日（木）20:00〜9月12日（金）9:59
・対象： 東京ディズニーリゾート（R）提携ホテル、ジャングリア沖縄提携ホテルのうち対象ホテル
第2弾
・2025年9月12日（金）10:00〜9月20日（土）9:59
・対象： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン提携ホテル、ハウステンボス提携ホテルのうち対象ホテル
※旅行対象期間： 組み合わせるクーポンやセールプランの対象期間に準ずる
※対象サービス： 国内宿泊（日帰り・デイユース除く）、国内ツアー
海外旅行では、海外ツアーが50,000円OFFになるクーポンが登場。海外ツアーは最大40日前までキャンセル無料です。
→「海外旅行」のクーポンはこちら
さらに、国内外のテーマパークチケットやアクティビティ等の予約ができる旅行体験予約サービス「楽天トラベル観光体験」においても、同期間中に「楽天ポイント」の進呈率がアップするキャンペーンや割引クーポンの配布が行われています。
→「楽天トラベル観光体験」キャンペーン特設ページへ
セール期間中の5と0のつく日は、ホテル・温泉宿がお得になるクーポンが登場。国内宿泊最大10%OFFクーポンと併用すれば、最大20%OFFも。
→ 5と0のつく日はホテル・温泉宿が最大20%OFFに
楽天トラベルスーパーSALEでは、国内外の宿泊やパッケージツアー、レンタカー、高速バス等の幅広いサービスがお得になっています。旅行や帰省の予定がある人はお見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント20倍のSALEプラン
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
さらに、セール期間中の5と0のつく日はホテル・宿の予約が最大20％OFFになるクーポンも登場。お見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント20倍のSALEプラン
旅行予約が毎日最大20%OFFに
宿泊施設が提供するセールプランに、国内宿泊最大5%OFFクーポンと宿泊施設が発行する最大10%OFFクーポンを併用することで、毎日最大20%OFFで予約できます。
・予約対象期間： 2025年9月4日（木）20:00〜9月20日（土）23:59
・旅行対象期間： 組み合わせるクーポンやセールプランの対象期間に準ずる
・対象サービス： 国内宿泊（日帰り・デイユース除く）
各クーポンの対象者や対象の宿泊施設、旅行期間、決済方法などの条件は以下の特設ページより確認できます。
→「楽天トラベル スーパーSALE」特設ページへ
テーマパーク提携ホテル スペシャルオファーの概要
宿泊施設が提供するセールプランに、楽天が提供する8%OFFクーポンと宿泊施設が提供する12%OFFクーポンを併用することで、テーマパーク提携ホテルの予約において最大25%の割引を受けられます。
「テーマパーク提携ホテル スペシャルオファー」は第1弾と第2弾に分けて開催され、それぞれ異なるテーマパーク提携ホテルが対象となります。いずれのクーポンも枚数限定です。
→「テーマパーク提携ホテルスペシャルオファー」特設ページへ
キャンペーン期間：
第1弾
・2025年9月4日（木）20:00〜9月12日（金）9:59
・対象： 東京ディズニーリゾート（R）提携ホテル、ジャングリア沖縄提携ホテルのうち対象ホテル
第2弾
・2025年9月12日（金）10:00〜9月20日（土）9:59
・対象： ユニバーサル・スタジオ・ジャパン提携ホテル、ハウステンボス提携ホテルのうち対象ホテル
※旅行対象期間： 組み合わせるクーポンやセールプランの対象期間に準ずる
※対象サービス： 国内宿泊（日帰り・デイユース除く）、国内ツアー
海外旅行は最大50,000円OFFクーポンも
海外旅行では、海外ツアーが50,000円OFFになるクーポンが登場。海外ツアーは最大40日前までキャンセル無料です。
→「海外旅行」のクーポンはこちら
「楽天トラベル観光体験」もお得に利用できる
さらに、国内外のテーマパークチケットやアクティビティ等の予約ができる旅行体験予約サービス「楽天トラベル観光体験」においても、同期間中に「楽天ポイント」の進呈率がアップするキャンペーンや割引クーポンの配布が行われています。
→「楽天トラベル観光体験」キャンペーン特設ページへ
5と0のつく日はホテル・温泉宿が最大20%オフに
セール期間中の5と0のつく日は、ホテル・温泉宿がお得になるクーポンが登場。国内宿泊最大10%OFFクーポンと併用すれば、最大20%OFFも。
→ 5と0のつく日はホテル・温泉宿が最大20%OFFに
楽天トラベルスーパーSALEでは、国内外の宿泊やパッケージツアー、レンタカー、高速バス等の幅広いサービスがお得になっています。旅行や帰省の予定がある人はお見逃しなく！
→「楽天トラベルスーパーSALE」のページへ
→ 全国の全日程半額以下のスーパーSALEプラン
→ ポイント20倍のSALEプラン
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります