「猫はしゃべる」猫飼い&猫好きは即答！信じて止まない″そら耳″問題に「うちのこもしゃべる！」と共感の声【作者に聞いた】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。今回は、“猫あるある”(!?)を描いた漫画をお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を聞いた。
「私はいつもテレビに対しても独り言を言うくらいですから、猫にももちろん話しかけまくりでして。ですから、うちの子たちはよく鳴くんです。そして、しゃべってる感じに聞こえるんです。まぁこんなことを豪語してますと猫バカって思われるんでしょうけど、でもちゃんと声色がありますからね。何か伝えようとして鳴いて(しゃべって？)るんだとわかります」と話す作者の藤緒ミルカさん。冷めた言い方をすればただの聞き間違いだが、猫を愛する者にとっては希望的な聞き間違いであると熱弁してくれた。
ブログで公開した際、「うちのこもしゃべる！」と共感の声が多く寄せられたという本作。やはり“猫がしゃべる”という話題は猫飼い&猫好き界隈ではよく話題にのぼるものらしく、「『うちの猫がしゃべった』と言うと、多くの猫飼いさん猫好きさんは『しゃべる！確かにしゃべるよ！』と同調してくれますね(笑)」と藤緒さんは語る。本作で書かれているセリフについては藤緒さん自身の解釈であるとしながらも「あれくらいの雰囲気で立ち回ったり何かを伝えようとはしてくれるんです。ホントに」と猫飼いならではの想いも教えてくれた。
現在、ミルちゃん、ポッちゃん、朔ちゃんという3匹の猫と暮らす藤緒さんだが、このなかで一番よくしゃべると感じるのは、実はミルちゃんなのだそう。希望も含んだ愛おしい猫との生活を覗き見したい人におすすめの本作、ぜひ読んでみて！
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
