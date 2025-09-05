日本代表の背番号が発表【写真：徳原隆元】

長友は5番を付ける

　日本代表は現地時間9月4日、背番号を発表した。

　MF堂安律が10番に復帰、MF久保建英は20番、DF長友佑都は5番になった。

　堂安が選外だった6月シリーズでは久保が10番を着用北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の最終節インドネシア戦ではキャプテンマークも巻いて、大きな話題となった。久保自身は「背番号でプレーするわけじゃないんですけどちょっと嬉しかったという本音もこぼしつつ」と話していた。

　日本代表の背番号は以下の通り。

【GK】
23　早川友基（鹿島アントラーズ）
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
1　鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

【DF】
5　長友佑都（FC東京）
25　荒木隼人（サンフレッチェ広島）
4　板倉滉（アヤックス／オランダ）
3　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
22　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
2　菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
16　関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

【MF/FW】
6　遠藤航（リバプール／イングランド）
14　伊東純也（ヘンク／ベルギー）
8　南野拓実（モナコ／フランス）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7　三笘薫（ブライトン／イングランド）
19　小川航基（NECナイメヘン／オランダ）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
9　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
18　町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
21　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
20　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
24　細谷真大（柏レイソル）
26　望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
13　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
17　藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
27　佐野航大（NECナイメヘン ／オランダ）（FOOTBALL ZONE編集部）