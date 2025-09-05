■「ワイドショー化」された田久保市長

静岡県伊東市の田久保真紀市長に、日本全国がクギ付けだ。学歴詐称疑惑が発展した結果、市議会では不信任決議案が全会一致で可決した。しかしながら、なぜ一地方都市の首長が、ここまで注目されるのか。その背景にある要因を考察すると、「ワイドショー化」されやすい理由が見えてきた。

写真＝共同通信社 静岡県伊東市議会で不信任決議が可決され、報道陣に囲まれる田久保真紀市長＝2025年9月1日午前 - 写真＝共同通信社

田久保氏は2019年から伊東市議を務め、2025年5月の市長選で、現職だった小野達也氏との一騎打ちを制し初当選した。約1800票差で「男性の現職を、女性の新人が破った」として、一部メディアなどでは好意的な報道が目立った。

しかし、しばらくすると、田久保氏をめぐる「怪文書」が、各市議のもとに届いた。それは、田久保氏が「東洋大学卒業」としている経歴について、「中退どころか、除籍であったと記憶している」と明かす内容だった。

文書の拡散を受けて、田久保氏は一時、公式サイトで「現在公開されている経歴についての必要な機関、必要な人に対してのファクトチェック（真偽のチェック）は既に完了しております」などと全面否定していたが、7月2日に一転して、除籍であったことは認めつつ、公職選挙法上の問題はないとの認識を示した。

その後、市議会に百条委員会が設置され、田久保氏は辞職して出直し選挙に打って出る意向を示したが、最終的に続投を決定。そして、百条委員会の報告書がまとまったことから、9月1日に市議会は不信任決議案を可決。あわせて、地方自治法違反の疑いで刑事告発すると決めた。これにより、田久保氏は10日以内に議会解散か、みずからの失職のどちらかを選ぶ必要に迫られた。

■「田久保劇場」はしばらく続く

市議会の副議長に「田久保劇場」とまで言わしめた一連の騒動だが、まだしばらくは続く可能性がある。もし解散を選べば市議選が行われるが、今回の不信任決議案が全会一致で可決されたことから考えると、田久保派の新人が大量当選しない限り、また同じ道をなぞることになってしまう。

そう考えると、もうひとつの選択肢である失職の方が、田久保氏に追い風になる可能性が高い。一度は「辞職後の出直し市長選出馬」を表明したのだから、そのタイミングがズレただけだと主張することもできる。

不信任案の可決を受けて、議会の解散ではなく、失職・出直し選に打って出る。直近では兵庫県の斎藤元彦知事が、この道を選んで、再選を果たした。田久保氏も、これを下敷きにしている可能性はありそうだ。

■「卒業か、卒業していないか」というわかりやすい構図

そんな田久保氏の一挙手一投足は、テレビなどのマスメディアも注目し、連日報じられている。ではなぜ、ここまで盛り上がっているのだろうか。そこには大きく分けて、3つの要素があると考えられる。「構図のわかりやすさ」と「画づくりのしやすさ」、そして「報道のしやすさ」だ。

写真＝iStock.com／Toshie Kurosawa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Toshie Kurosawa

まず「構図のわかりやすさ」だ。そもそも学歴詐称疑惑は、「卒業か、卒業していないか」の二者択一となる。そして、海外ならまだしも、国内の大学についてその確証をつかむのは、極めて容易だ。すぐさま答えが出せるにもかかわらず、「長く引っ張っている」ように見える現状が、事態をエンタメ化しているように思う。

加えて、田久保氏の場合には、既得権益を打破する存在としての期待も高まっている。「既得権益側か、改革側か」の二項対立もまた、単純ゆえに支持されやすい。5月の市長選では、メガソーラー計画の白紙撤回や、新図書館の建設中止などを公約に掲げた結果、田久保氏が現職を下した経緯がある。

斎藤氏の件でもそうだが、「改革を止めようとする勢力によって、執政を邪魔されている」といった擁護は、ときに再選の原動力になる。そこに「男性現職vs女性新人」という、こちらもわかりやすい構図が重なることで、より注目を集める結果となっているのだろう。

■テレビで扱われるほど同情の声が広がっていく

続いてのポイントは「画づくりのしやすさ」だ。“画づくり”とは、カメラ撮影などに用いられる表現だが、ここでは効果的な見せ方にするための工夫という意味で使おう。とくにテレビメディアにおいて、「被写体の強さ」は、ニュースバリューの判断材料にもなり得る重要な要素だ。

その点、田久保氏は“映える”存在だ。後に撤回する辞職表明を行った7月7日の会見には、ピンク色のジャケットを着用して登場。日頃の登庁時には、公式サイトにも用いられている「紫」を基調とした持ち物を身にまとい、報道陣へシャッターチャンスを提供している。

そして、欠かせないのが「報道のしやすさ」だ。インパクトのあるフレーズ、つまり“パワーワード”が多いのも、本件の特徴となっている。

例えば百条委員会の場では、卒業証書とされる書面について、議長らに「19.2秒ほど見せた」「ストップウォッチで測りました」などと振り返ったことが話題になった。田久保氏の一挙手一投足が注目されるのは、こうした言葉選びのセンスと無関係ではないだろう。

続投を宣言した会見では「メガソーラー計画も新図書館建設計画も水面下で激しく動いております」と発言するも、そうした事実はないとして、市公式サイトに謝罪文を掲載する事態になった。

ただの盆踊り大会の告知にも田久保市長を応援するコメントがたくさん見られる（田久保真紀市長のXより）

このように記事タイトルや見出しに取りやすい“印象に残る言動”を連発していることが、ローカルネタでしかない話題を、全国規模にまで高めたと言っていいだろう。そして、マスメディアが田久保氏の手のひらの上で踊らされた結果、彼女の主張は拡散され、同情の声が強まっているのだ。

■「終わりが見える」「東京から近い」

報道のしやすさには、「取材しやすさ」も含まれる。有権者の信託を受けた“公人”である首長は、芸能人に対してよりも、踏み込んだ取材をしてもいいという風潮がある。公益性を盾にすることで、多少プライバシーに触れても問題ないという解釈だ。

また、「ある程度の終わりが見えている」ことも、取材陣にとっての安心材料だ。先に言ったように、解散と失職のどちらを選んでも、長くても数カ月後には、ひとまずの決着がつく。長期取材ではなく、一時的な戦力投入だからこそ、人員を回せる側面は否めない。

加えて、在京メディアにありがたいのが、伊東市が東京からさほど遠くないこと。新幹線と在来線、そしてバスを乗り継ぐと、東京駅から市役所まで、最速で片道2時間を切る。現地に長期滞在せずとも、日々取材に行けるアクセスの良さも、おそらく“田久保報道”が多いことと無関係ではないだろう。

■SNS上で「田久保応援団」が形成されつつある

これらの理由が複合的に絡んだ結果、ワイドショー的なコンテンツとして流通したのではないかと考えている。しかし、わかりやすさを全面に押し出した報道は、視聴者や読者の心情を左右しかねない。

実際に「たたかれすぎて、かわいそうだ」といったSNSの声は、日に日に増している。ただ、こうした声は、物事の本質をボカしてしまう。本来問われているのは「大学除籍を『卒業』と称した人物が、公職に適した存在と言えるのか」のはずだ。しかし過熱報道により、論点がブレつつあるように感じるのだ。

とくにここ1〜2年で、「積極的に批判報道を流すのは、その人物の存在がジャマだからだ」といった“オールドメディア批判”が、SNS上では珍しくなくなった。田久保氏をめぐっても、こうした文脈からの応援団が形成されつつある。

その勢いは、反田久保の論調が広まるほどに、強まっていくだろう。田久保氏は7月末の時点で、市幹部から「全部長の総意」として辞職・出直し選挙を求められていた。そして今回、市議会からもNOを突きつけられた。さらにメディアも批判的な報道だ……となれば、より「守らないと」と先鋭化する支持者が出てもおかしくない。

そうした意味において、このままワイドショー化が続けば、そもそも論が薄れるのではないかと危惧しているのだ。

----------

城戸 譲（きど・ゆずる）

ネットメディア研究家

1988年、東京都杉並区生まれ。日本大学法学部新聞学科を卒業後、ニュース配信会社ジェイ・キャストへ入社。地域情報サイト「Jタウンネット」編集長、総合ニュースサイト「J-CASTニュース」副編集長、収益担当の部長職などを歴任し、2022年秋に独立。現在は「ネットメディア研究家」「炎上ウォッチャー」として、フリーランスでコラムなどを執筆。政治経済からエンタメ、炎上ネタまで、幅広くネットウォッチしている。

----------

（ネットメディア研究家 城戸 譲）