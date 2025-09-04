½ë¤¤²Æ¤ËÍ×Ãí°Õ¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ÎÂÐºö¡×
¡¡±¿Æ°»þ¤ä¿çÌ²Ãæ¤Ëµ¯¤³¤ë¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡×¤Ï¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥Í¥é¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï±ÉÍÜÂÐºö¤òÅÚÂæ¤È¤·¤¿Í½ËÉË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ß¥Í¥é¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀµ¾ï²½
¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¤ÈÃÐ´Ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤È¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÇ»ÅÙº¹¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¶¡¼¥ß¥Í¥é¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ¯¤¤¬Íð¤ì¤ë¤È¡¢¿À·Ð¤ä¶ÚÆù¤ÎÂ¾¡¢½Û´Ä´ï·Ï¤ä¾Ã²½´ï·Ï¤Ë¤â°Û¾ï¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ï¡¢¶ÚÆù¤¬¶¯¤¯¼ý½Ì¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÎÀÝ¼è¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥ë¥·¥¦¥à¤È¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡ü¶ÚÆùÁÈ¿¥¤Î¶¯²½
¶ÚÆù¤Ï¿åÊ¬¤ò½ü¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÃùÂ¢¸Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÁÈ¿¥¤Î¶¯²½¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¶ÚÆù¤ÎÊ¬²ò¤ä¹çÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡ÊÆÃ¤ËB6¡Ë¤âÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü·ìÎ®¡¦Îä¤¨ÂÐºö
·ì±Õ¤Î½Û´Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Ï»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜÁÇ¤òÊä¤¤µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ìÎ®ÉÔÂ¤â¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£Å¤ä¥¤¥Á¥ç¥¦ÎÐÍÕ¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¤Ê¤É¤ÎÀÝ¼è¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ì±Õ½Û´Ä¤ò°¤¯¤¹¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤ËÎä¤¨¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½¢¿²Á°¤ÎÆþÍá¤äÂÅò¤Ê¤É¤ÇÎä¤¨¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡üÄË¤ß¤Ø¤ÎÂÐºö
¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ï·ã¤·¤¤¶ÚÆùÄË¡Ê±ê¾É¡Ë¤¬Â³¤¡¢½ù¡¹¤ËÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢ÄË¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹³»À²½À®Ê¬¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó£Ã¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó£Å¡¢¿¢Êª¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦ÎÐÍÕ¥Õ¥é¥Ü¥Î¥¤¥É¡¢¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥à£Ñ£±£°¤Ê¤É¡Ë¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¼è¤·¡¢¾Ã±êÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ü¿åÊ¬ÀÝ¼è
¿²¤ëÁ°¡¢µ¯¾²»þ¡¢ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Îµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÀ¤â¤â¡¢Â¼ó¡¢¤¹¤Í¡¢Â¤Î»Ø¡¦Î¢¤ò¤è¤¯¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
meilong¡¡±¡Ä¹¡¦ÀÐÀîÈþ³¨¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤ß¤¨¡Ë
Âç³Ø¤Ç¤Ï±ÉÍÜ³Ø¤ò³Ø¤Ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢IT´ë¶È¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢20Âå¸åÈ¾»þ¤ÎÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎºÃÀÞ¤«¤éÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ïªµä¤È´ÁÊý¤Î±ü¿¼¤µ¤ËÌ¥¤«¤ìïªµä³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¹ñ²È»ñ³Êïªµä»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï40±¡¤Î·Ð±Ä·ó½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä¤¢¤óËà»Ø°µ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢ËÌµþÃæ°åÌôÂç³ØÂ´¤Ç¤â¤¢¤ëïªµä30Ç¯¤ÎÀèÀ¸¤«¤éµ»½Ñ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈþÍÆïªµä¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë»Õ»ö¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜïªµä¤Îµ»½Ñ¤Ë»É·ã¤µ¤ì¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤µ¤é¤Ë200·ï°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¡¦¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ò¼þ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÄØ»³Áñ¤Îïªµä¼£ÎÅ»ÜÀß¡ÖKENBITOKYO¡×¡¢¡ÖÅìÊý·òÈþ¡×¤Ø¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢2014Ç¯¡¢»ÍÃ«¤Ë¾Ò²ðÀ©¼£ÎÅ±¡Meilong¤ò³«¶È¡£
À¤¤Ëïªµä¤ò¹¤á¤¿¤¯2015Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Â³¤±¤Æ2017Ç¯meilong·ÃÈæ¼÷mana±¡¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£2019Ç¯meilong¶äºÂ±¡¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÏÂ´Á¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢´ÁÊý°å¡¢³ÆÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤·Æü¡¹¡¢¾ðÊó¸ò´¹¡¢³Ø²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·ïªµä¤È´ÁÊý¤âÊ»ÍÑ¤·»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬ÅÓÃæ¡¢»à»ºÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°é¾É¤«¤é¤ÎÇ¥¿±¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤ÎÂÎ¸³¡¢ÃÎ¼±¤â¤¢¤êÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¡£À¤¤Î´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£