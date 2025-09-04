佐野勇斗（M!LK）が、9月3日放送のドラマ『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）第9話に出演。7年前に自身が演じていた筑波秋博役で登場し、かつてのトレードマークだった“舌ペロ”も披露した。

第9話には筑波に加え、綾瀬千早（広瀬すず）、真島太一（野村周平）、西田優征（矢本悠馬）、駒野勉（森永悠希）、花野菫（優希美青）も登場。瑞沢高校かるた部OBの再集結が大きな話題を呼んだ。

■佐野勇斗が現在と7年前の比較写真を公開「同じ人が演じてるらしい。無理があんだろ」

佐野は放送後に自身のSNSで、「ちはやふる筑波くん ←現在 →7年前」というコメントとともに現在と7年前の比較写真を公開。「現在」はサラスト黒髪でスーツをスマートに着こなした姿、そして「7年前」は襟足長めヘアで制服を着て挑発的な視線で舌をぺろっと出している。

佐野は「同じ人が演じてるらしい。無理があんだろ」と自らツッコみ、「7年越しのペロリは、アドリブで勝手にやっちゃった」と明かした。

SNSでは「どっちのビジュも好き」「フェイスラインがすっきりした」「成長しても変わらない造形美」「筑波くんかっこよすぎた」「若返ってる」「激エモ」「アドリブ天才」「7年越しのペロリ最高すぎ」など、多くの反響が寄せられている。

