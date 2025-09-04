俳優の清水尋也容疑者（26）が9月3日早朝、麻薬取締法違反の容疑で警視庁に逮捕された。東京都杉並区内の自宅に家宅捜索が入り、乾燥大麻とみられるものや使用するための器具などが押収されたという。

【写真】元「KAT-TUN」田中聖容疑者が覚醒剤所持…「また逮捕」で今度こそ刑務所行きも（2022年）

「警察が清水容疑者の自宅に踏み込んだのは午前4時半ころ。確実に在宅しており、証拠隠滅を図られないためにも、この時間になったのでしょう。交際相手と思われる一般女性も同時に逮捕されており、事情を聴かれているようです」（全国紙記者）

若手俳優のホープとして注目を浴びていた清水容疑者。現在は日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS系）に出演している。

「清水は小芝風花が演じるヒロイン役と同期の医師役で、かなり重要な役どころ。しかも7日に最終回が控えています。局内では対応にてんやわんやですよ」（TBS関係者）

清水容疑者は6日放送のバラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）に、ドラマの“番宣”を兼ねたゲスト出演も予定されていた。TBSはいずれも出演シーンをカットする方向で対応を進めているという。

ただ、“消す”編集をするにしても、制作スタッフに大きな負担をかけることは間違いない。そんな状況に、本人に代わって番組やスポンサーなどへ謝罪行脚を行うのは、清水容疑者が所属する事務所のスタッフ。

清水容疑者は現在、「オフィス作」に所属。同社は逮捕を受けて「関係者の皆様並びに応援してくださる皆様へご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」とコメントを発表した。

■“四毒抜き”で食生活の改善を始めた矢先に…

「オフィス作」は故・松田優作さんのために作られたプロダクションで、現在は松田龍平（42）、松田翔太（39）、松田ゆう姫（37）と子どもたちが所属するほか、妻で女優の松田美由紀（63）が社長を務めている。今回の事件で松田社長の体調を案じる声が上がっている。

「美由紀さんは8月19日に自身のインスタグラムで、今夏に倒れて救急搬送されたと明かしています。原因について本人は〈熱中症だったのかメニエール病だかわからない〉としていますが、とにかく体調がすぐれなかったのは間違いない。その後、砂糖、小麦、植物油、乳製品の“四毒抜き”の食生活改善を行い元気になったと報告していましたが、今回の清水容疑者の逮捕は精神的にかなりの負担になるはずです。場合によっては事務所社長として直接、謝罪に出向かないといけない事態もあるかもしれませんし、違約金などの対応に追われる可能性もある。彼女の体調が心配ですね」（芸能プロ関係者）

2017年から同事務所に所属している清水容疑者。移籍後は映画「東京リベンジャーズ」やNHK朝ドラ「おかえりモネ」、「海に眠るダイヤモンド」（TBS系）など数々の話題作に出演してきたが、今回の逮捕で事務所のホープからお荷物になってしまった。

◇ ◇ ◇

薬物関連の話題がにわかに増え始めている。【関連記事】もあわせて読みたい。