9月2日、女優の宮粼あおいが、10月期のドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演することが発表された。表舞台での露出が増える宮粼だが、“元夫”は対照的なようで──。

宮粼が出演する同作は、会社をクビになったサラリーマンの主人公が、ちょっとだけエスパーになって世界を救っていく物語だ。

「突然、超能力を与えられた主人公を大泉洋さんが演じ、宮粼さんは彼と夫婦生活を送ることになる謎の女性役で出演します。宮粼さんが民放の連続ドラマに出るのは、13年ぶりとあって、SNSでは早くも期待する声があがっています」（スポーツ紙記者）

私生活では、宮粼は2017年に元「V6」の岡田准一と再婚し、2018年に長男の出産を発表。さらに、2025年8月の「女性セブンプラス」では、すでに4人の子どもが生まれていることが報じられた。4児の母となっても、宮粼の仕事は途切れない。

「10月10日公開予定の映画『秒速5センチメートル』に出演し、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演も決まっています。また、9月2日からマクドナルドの秋の人気商品『月見バーガー』のテレビCMにも出演しており、宮粼さんを見る機会が増えそうです」（芸能記者）

岡田とは結婚7年めを迎え、公私ともに順風満帆な宮粼。そんな彼女と対照的なのが、元夫で俳優の高岡蒼佑だ。高岡は2007年に結婚したが、2011年に離婚。離婚に関しては、不穏な疑惑が取りざたされた。

「2011年の『週刊文春』で、宮粼さんが現在の夫である岡田さんと不倫したと伝えられたのです。離婚の理由は公にしていませんが、この不倫騒動で夫婦関係が崩れたのではないかと見る向きも多かったのです。また、宮粼さんが2017年に再婚を発表後、高岡さんは自身のXで《旦那が海外に行っている最中に人妻に手を出す不倫男もいる。闇。これが芸能界》と意味深な投稿をし、波紋を呼びました」（前出・芸能記者）

高岡は2007年の映画『クローズZERO』や2008年のドラマ『ROOKIES』（TBS系）などの話題作に出演したが、2010年代にSNSでの言動が物議を醸し、テレビでの露出が減った時期もあった。近年の俳優業では、変化が見られるという。

「2020年1月に放送されたドラマ『義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル』（TBS系）に出演し、注目を集めました。しかし、高岡さんは同年8月に自身のInstagramで俳優業の引退を宣言。2024年に映画『CONNECT 覇者への道』で主演しましたが、同作のイベントで俳優業の復帰を否定しており、その後も目立ったテレビ出演はありません」（前出・芸能記者）

8月26日には、Instagramで腕にびっしりとタトゥーの入った写真を投稿し、注目を集めた高岡。宮粼が新たな家庭を築く一方、高岡はプライベートでも、人知れず苦難を経験していたようだ。

「高岡さんは2018年のInstagramで一般女性と再婚し、2児の父になったことを公表していました。しかし、2023年の『FRIDAY』で、2度めの離婚が伝えられたのです。同誌の取材に対し、高岡さんはお互いの生活スタイルが合わないことを理由に2021年ごろ離婚したと明かしています。宮粼さんの不倫疑惑が取りざたされた際、高岡さんを心配する向きもありましたが、現在はかつてのパートナーと公私ともに明暗が分かれつつあるようです」（前出・芸能記者）

高岡は2025年で43歳になったが、今後どんな道を歩むのか──。