警視庁薬物銃器対策課は9月3日、大麻を所持していたとして俳優の清水尋也（ひろや）容疑者を麻薬取締法違反（共同所持）の容疑で逮捕した。

「本人は調べに対して容疑を認めているということです。同居している20代女性も同容疑で逮捕されました。今年の1月から内偵捜査をしていたと聞いていますから、常習性があったと推察されています」（社会部記者）

清水容疑者は2012年に映画『振動』で俳優デビュー。映画『東京リベンジャーズ』シリーズで演じた半間修二が当たり役となり、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』などにも出演。現在は放送中のドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）で、主人公の松本潤の同僚医師役で出演している。

「『19番目のカルテ』は9月7日に最終回が放送される予定です。番組公式インスタグラムでは《最終話9月7日よる9時放送 日曜劇場『19番目のカルテ』》《念願の同期飲み》のコメントとともに六平直政さん、小芝風花さん、羽谷勝太さん、清水尋也容疑者が楽しそうに乾杯をする写真が投稿されています。

さらに麻酔科医役の岡崎体育さんと清水容疑者の『おどけたポーズ』もあり、ファンも最終回に期待していました」（芸能担当記者）

その期待を裏付けるように、この投稿には

《いい現場なんだなぁ〜ワンシーズンで終わっちゃったらもったいない！》

《同期飲み待ってました！残すところあと一話、この三人の絡みはもう無いのかな》

《同期の仲間みな素敵な笑顔がよきです 六平さんもね》

など、一緒に喜ぶ視聴者のリプライが寄せられていた。

果たして、最終回は放送されるのか。TBSの広報部に聞くと「（清水容疑者の）出演シーンをカットする方向です」と再編集をして放送することを明らかにした。

「命」や「生きること」を描いたヒューマンドラマは、多くの感動を呼んだ。共演者、スタッフ、ファンの気持ちを思うと、やるせなさだけが残る。