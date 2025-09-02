目の前の業務を早く片付けるために、部下にすぐ答えを教えるか。時間はかかっても、部下の成長のために、問いかけて考えさせるか。多くのリーダーは、日々の忙しさから前者を選びがちです。しかしその積み重ねが、自ら考えない“指示待ち部下”と、すべて自分で背負い込む“多忙なリーダー”という、最悪の悪循環を生み出しています。本記事では、野本果甫氏の著書『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）より、部下を育てる質問の仕方を紹介します。

部下の目標達成・自己成長を支援するコミュニケーション

フィードバックするとき、とくに大事な2つのコーチングスキル「傾聴」と「質問」についてお伝えします。フィードバックはそれだけで部下の行動が変わるものではなく、部下に考えてもらうための質問と、部下に話してもらうための傾聴がセットで必要です。

部下に考えてもらうための質問

リーダーが部下に質問する機会は多くあると思います。「報告書はいつまでに出せる？」「お客さまへの見積もりって出してくれた？」など、リーダーが情報収集するための質問が多いのではないでしょうか。仕事ではそれも必要なことですが、コーチング式対話における質問は、部下に考えてもらうための質問です。私たちはネットで何か調べるとき、検索エンジンにキーワードを入力します。すると知りたい情報がたくさん出てきますよね。質問は検索エンジンに入れるキーワードのようなものです。

部下に質問すると、部下は頭のなかにあるこれまでの経験や学んできた知識などの情報から、質問の答えに該当する情報を探し出そうとします。頭のなかの引き出しにしまってあるリソース（情報や知識）を引き出して、質問の答えになる考えをまとめようとする。これが「考える」ということです。

自走する部下を育てるために必要な「上司の質問力」

質問のすごいところは、質問に答えながら、考えを整理できたり、新しいアイデアが浮かんできたり、大事なことに気づいたりすることです。話しながら「やってみよう」「やってみたい」という気持ちになることも多くあります。部下が自分で気づいてやろうと思ったことは、高い確率でやってくれます。

部下がうまくいかないことに対して、どうしたらいいか悩んでいるようなとき、ひとりで考えていても、よい考えはなかなか浮かびませんが、リーダーが「どんなところがうまくいっていないと思っているの？」「何かいちばんの問題なの？」「何をすればうまくいくと思う？」など質問すると、部下はその質問に答えながら、モヤモヤしているところが次第にクリアになっていきます。部下は自分で解決策を見つけ、何をすればよいかがわかってくるでしょう。

このような会話をするためには、上司の質問力が重要です。管理職研修をしていると「質問して考えさせるより、指示やアドバイスをしたほうが早い」とのご意見をいただくことがあります。その場を早くおさめるためには、たしかにそのとおりかもしれません。

しかし指示やアドバイスでは部下の考える力を育てられません。また、何か問題があるたびに上司が状況を把握して適切な指示を出す状況では、ただでさえ忙しいなかでリーダーがやるべき重要な仕事をする時間が少なくなってしまいます。

コーチングで目指すところは、最終的に部下が自分で考え主体的に動くことで、目標達成する力を身につけることです。部下にその力がつくとリーダーも楽になります。

勤続5年、ベテランなのに「わからない」と答える部下

私がコールセンターでリーダーをしていたときの話です。

多くのコールセンターでは、すべての応対を録音しています。コールセンターに電話したとき「この会話は品質向上のために録音されております」というメッセージを聞いたことがあると思います。

私もリーダーのときに実際に録音された応対を聞いてフィードバック面談を行っていました。コーチングを学んでいるとき、オペレーターに考えてもらうために「いま、あらためて音声を聞いてみて、どのように対応すればよかったと思いますか？」と質問したところ、「わからない」という回答が返ってきました。5年以上勤めているベテランのオペレーターだったので、内心「長年仕事しているのに、なんでわからないの？」と当時は思いました。

しかしよくよく考えてみると、それまで私が一方的に改善点を伝え、アドバイスしてきたため、オペレーターは「答えはもらえるもの」と思っていたのだと思います。当時の私は部下のかわりに、どうすればよいかを考え、アドバイスや指示をしていたため「部下が自分で考える」ように接していなかったことに気づきました。

それに気づいてからは「次の面談のときは、最初にどのように応対すればよかったか、〇〇さんの考えを聞くところからはじめるので、応対の音声を聞いて考えてきてね」と宿題を出すようにしたのです。すると次の面談では、私が補足でフィードバックすることがないくらい、的を射た答えを考えてきました。長年、毎日電話を受けているオペレーターのため、言語化する機会がなかっただけで、お客さまにとって何が大切かはわかっているのですね。コーチングの大前提は「答えは相手のなかにある」です。本人が答えをもっていることにあらためて気づかされた経験でした。

リーダーが質問力を身につけるには？

では、どうしたら質問力が身につくでしょうか。実際には、面談の場ですぐによい質問は思い浮かばないです。私も部下との面談の場面で、どんな質問をすればよいかわからず、焦ったこともあります。

ネットで検索するとコーチングで使えるたくさんの質問が出てきますので、使えそうな質問をそこから拾って使うところからはじめることをおすすめします。私も最初はよい質問ができるか不安だったので、自分で質問集をつくり、それをあんちょことして手元において面談に臨んでいました。

あとは部下との面談の場を多くもち、実践でトレーニングすることです。最初はうまく部下の考えを引き出せないこともあると思いますが、あきらめないでほしいです。コーチングはスポーツと同じで、実践しトライ＆エラーを繰り返すことでしか身につきません。質問力を身につけられたリーダーは、部下育成、営業力、折衝力、調整力、などで大きな力を発揮できます。

できれはリーダーには、まずリーダー自身がコーチングを受け、質問の効果を実感してほしいと思います。コーチを探すサイトもありますので活用してみてください。お試しコーチングとして1回目は無料でコーチングを提供している方もいます。有料ではありますが、リーダーの自己投資として非常に効果が高いものだと私は思います。

リーダーにありがちな質問の仕方

リーダーが部下に質問するときに注意しなければならないこととして「リーダーの答えありきで質問している」ケースがあります。これまでティーチングやアドバイスをメインに部下指導を行ってきたリーダーにありがちな例をお伝えします。

リーダー「目標達成するために何をしたらいいと思いますか？」

部下「クライアントの情報をまず集めることが必要かなって思っているんですけど…… 」

リーダー「それだけだと足りないよね？」

部下「えーと、クライアントに電話してアポイントをとるとか…… ですか？」

リーダー「それも大事だけど、ほかにもあるよね？」

部下「…… たとえば、どんなことですか？」

リーダー「それは〜〜（リーダーからのアドバイス）」

このように、リーダーが答えをもっており、それを部下に当ててもらうような会話になっていることが時々見られます。

「営業に大事なことは〜〜だと思いませんか？」「私は〜〜だと思うけど、あなたはどう思う？」という質問の仕方も、部下は「NO」とは言いづらく、受け入れるしかありません。「部下に質問したら想定外の答えが返ってきて、どうしたらいいかわらないことがある」という声もよく聞きます。この場合も、リーダーのなかに答えがあり、それと違っているから対応に困ることが多いです。

コーチングの質問の目的は、部下に自分で考えてもらうことです。上司と違う考えだったり、未熟だと思う意見だったりしても、「〇〇さんの考えはそうなんだね」と一旦受け止めましょう。リーダーがその意見に賛同できない場合は、何か理由があると思います。「〇〇さんの考えで進めた場合、私としては〜〜となるリスクがあることが心配です。そうなった場合、〇〇さんとしては、どのように進めようと思いますか？」とさらに掘り下げて質問してみましょう。

リーダーは部下より高い視点でモノゴトを見ていますが、部下には見えていないこともあると思います。それを伝えたうえで部下にさらに考えてもらうことで、部下の視野を広げることにもなります。

野本 果甫

サクシードビュー代表

※本記事は『人材育成はフィードバックが9割 部下が自走して成果を出すリーダーシップの在り方』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。