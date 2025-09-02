近鉄、オリックス、ヤクルトでプレーした坂口智隆氏が伝授する「フライ捕球の極意」

野球初心者や小学生に多く見られる最初のミスは、両手を上げながらフライを後逸する“バンザイ”だ。近鉄、オリックス、ヤクルトで20年間プレーし、ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆氏は「まずはワンバウンドで捕る」と、フライ捕球の上達法を口にする。

外野に高く上がったフライは、投手からすると完全に「打ち取った」と言える。だが、落下地点を誤りグラブをすり抜け後逸すると、一気に長打になり失点の可能性は高くなる。外野手も内野手も、フライは“確実に捕れる”スキルを身につける必要があるだろう。

ただ、子どもたちにいきなり練習で、フライを完璧に捕球することを求めてはいけない。空間認識能力が足りない場合はボールを追いかけてしまう癖がつくだけに、坂口氏は「最初はどんなフライでも前にバウンドさせて捕球する練習をしてほしい」と、アドバイスを送る。

意図的に前でワンバウンドさせて捕る練習をしていると、ノーバウンドで捕れるようになった時にメリットが生まれる。「その追い方をしていると、（打球の）後ろから入れるようになります。外野手はタッチアップで走者を刺す場合、必ず後ろから入らないと勢いのある送球ができない。後ろから入る習慣を身につけるために、ワンバウンド捕球は良い練習になります」

そのためにも、練習で“ワンバウンド捕球”でヒットになっても、指導者は怒らないことが注意点だ。「ワンバウンド→ノーバウンド→後ろから入る」と段階を踏み、上達する過程を一緒になって見守ることが大事になる。（First-Pitch編集部）