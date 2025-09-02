¡È´°Á´Çä¤ì¤Ã»Ò¡É¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿ÅÔÆâ¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥º¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È´°Á´Çä¤ì¤Ã»Ò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê49ºÐ¡Ë¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¡Ö¥¤¥¸¤é¤ì¤ë²÷´¶¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ30Ê¬ÊüÃÖ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â»Ü¡£ÄÅÅÄ¤ÈÆ±´ü¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦Ãæ»³¸ùÂÀ¡¢¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢ÄÅÅÄ·³ÃÄ¤Î·³ÃÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦¤è¤¸¤ç¤¦¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡¦¶âÅÄÅ¯¤¬¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤è¤¸¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÇÅÔÆâ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄÅÅÄ¤Î¼«Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÃøÌ¾¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼Îý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥º¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÎÃåÃÏ¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¥È¡¼¥¯ÉÔ°Â¤ä¤Í¤ó¡×¤È»×¤ï¤º¿´ÇÛ¤¹¤ë°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
