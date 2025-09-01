人気クリエイター「結婚します」と発表 別居婚を選択・左手薬指に指輪キラリ
【モデルプレス＝2025/09/01】クリエイターのハウスダストが9月1日、自身のYouTubeチャンネルを通じ結婚することを発表した。
【写真】人気クリエイター、左手薬指に指輪キラリ
「【ご報告】ハウスダスト、結婚します」と題し動画を更新したハウスダストは、動画冒頭で左手薬指に光る指輪を見せながら「実は先月プロポーズしてもらいました」と報告。なお、まだ籍は入れておらず、家族と同じタイミングでファンに発表することに至ったと説明した。
また、お相手も了承の上、別居婚という形を選択することを明かし「本当になにも変わりません！」と伝えた。お相手については「とにかく心が広くて、私の仕事もそうだし、全部とんでもないドデカい心で受け入れてくれる人」と語り、結婚の決め手になったという。最後には「本当に何も変わりませんので、これからもハウスダストのことをよろしくお願いいたします」と笑顔で呼びかけた。
ハウスダストは、コンプレックスを武器としたメイクテクニックでSNS世代から注目を集める次世代美容系クリエイターとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ハウスダスト、結婚へ
