Àè·î¡¢°Âº´ËÌ¶è¤Ç¹âÎð½÷À¤¬¼«Âð¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê²ÈÂ²¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¡¦¿ô»Ò¤µ¤ó¤òÃµ¤¹¿Ü³¹¬Âå¤µ¤ó¡Ê£µ£²¡Ë ¡ÖÄË¤¤»×¤¤¤È¤«¶ì¤·¤¤»×¤¤¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×
Àè·î£±£±Æü¡¢¤³¤Ä¤¼¤ó¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¿Ü³ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê£¸£²¡Ë¡£»¶Êâ¤¬¹¥¤¤ÇÂ¹ø¤Ï¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£¸Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ü³¹¬Âå¤µ¤ó¡Ö¸µ¡¹¤³¤³¤Ëºô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¿¤Ð¤·¤ÆÊÄ¤á¤ë·Á¤Ç½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÖÊÁ¤ÎÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¾åÃå¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢»±¤â¤µ¤µ¤º¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤ÀÍÎÏ¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¯¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÄó¶¡¡§°Âº´ËÌ½ð £°£¸£²－£¸£±£²－£°£±£±£°
