「【不動産投資】プロが"絶対に"手を出さない！都心駅近の新築アパートが最悪すぎる衝撃的な理由」と題した動画で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、新築アパート投資の“見えていない落とし穴”を炙り出した。都心駅近の新築が“最悪の選択肢”になり得る決定的な理由があり、表面的な綺麗さや安心感に飛びつくと痛い目を見る構造を、投資家目線で鋭く解体していく。



木村氏はまず、「収入や資産形成の不安は不動産を積み上げて解決できる」と投資の魅力を提示し、新築アパート投資について、木村氏は「修繕が少なく安定している」「金融機関にも評価されやすい」とメリットを説明。修繕リスクが少なくローンも通りやすいという新築の強みを認めつつも、「新築の甘いイメージを一度リセットすべきだ」と説く。修繕リスクが低い、長期ローンが組みやすいといったメリットは確かに強い。だが「都心は投資金額が高く、融資に強い属性がないと買いづらい」「利回りが大幅に低くなりがちで、6%未満だと利益がほとんど出ない」と指摘した。



さらに新築は全室空室からスタートするため、管理会社任せでは埋まりにくい現実も浮き彫りにし、『初心者向け』だと思って安易に飛び込むと失敗する」と注意喚起。その上で「管理会社に丸投げせず、空室対策を自分で学び実践すれば、入居率もアップする」と述べた。さらに「女性目線の設備や、防犯カメラ・無料インターネットなどの設備導入が入居成功のカギになる」と、投資物件の収益力を高める具体策を披露した。



さらに木村氏は、「成功したいなら『俯瞰して計画しろ』。買い進めながら悩むのではなく、融資・物件選定・現地調査・出口戦略まで一気に決定していくことがプロの流儀」と指南。「まずは物件より融資の目処、物件調査、エリアリサーチ、売却出口…この流れを最速で回すことが勝ちパターン」だと強調した。「最初に正解と手順を学ばず自力で試行錯誤すれば、結果に何年も差が出る」と独自メソッドの重要性も語る。



動画では、『都心駅近の新築にプロが手を出さない理由』、7%を現実に取りにいく思考、埋め切る運営の要点--このあたりが濃縮されていて、見どころ満載の回。新築を検討中の人、都心狙いで迷っている人、空室対策の解を知りたい人には見る価値が高い。動画内で“どこまでを妥協し、どこからは絶対に外さないか”の線引きが具体的に語られるので、続きは本編で確認してほしい。