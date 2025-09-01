【「むこうぶち」64巻】 9月1日 発売 【「むこうぶち」 電子書籍 セール】 実施期間：9月1日～9月5日

「むこうぶち」第64巻書影

【拡大画像へ】

竹書房は、マンガ「むこうぶち」の64巻を本日9月1日に発売した。また、各電子書籍ストアにて発売記念フェアも実施している。

本作は「近代麻雀」で連載中の麻雀漫画。絶対無敗の麻雀強者・傀と、高レートの麻雀卓に集う雀士たちの姿を描く。

連載25周年を記念し、紙書籍版の購入特典として「傀デジタルパネルスタンド」、「デジタル原画集」、「535話プロット・ネーム」が手に入るほか、各電子書店にて発売記念フェアが開催。1巻から61巻まで各10円、62巻から63巻まで各50%オフで購入できる。

□「むこうぶち」25周年記念サイト

【あらすじ】

1980年代後半。バブル時代と呼ばれた未曽有の好景気の時代。東京都赤坂を中心に無敗の強者としておそれられた麻雀打ち・傀（カイ）がいた。組織に属さず麻雀の腕一本で生きる一匹狼の真のギャンブラー。人は彼を“むこうぶち”と呼ぶ――。バブルが崩壊して以降も、傀は高レートの卓に現れ続ける！！

【みどころ】

バブル時代がとうに過ぎ去った後も、欲と野望を満たさんとする麻雀打ちは後を絶たない！

表の顔はホテルマンとして卒なく業務をこなすも、傀と出会って裏麻雀に挑む市井の強者…。

往時の影もなく落ちぶれ、行き詰まった男がひっそりと暮らす雀荘に傀が現れ…？

マンション麻雀の経営者が遭遇した、奇妙な一夜の出来事…。

地上げ屋が迫る雀荘の守り人は、かつて凄腕で鳴らした老裏プロ…。

人鬼（ひとおに）・傀（カイ）に勝負を挑む者たちの、行き着く先は――!?

【64巻 デジタル特典】

傀デジタルパネルスタンド

デジタル原画集・535話プロット・ネーム

傀デジタルパネルスタンド

デジタル原画集

535話プロット・ネーム

キャンペーン概要

・キャンペーン期間：2025年9月1日（月）～ 2025年9月5日（金）

・キャンペーン内容：1～61巻まで各10円（税抜）＋62～63巻まで各50%OFF

※実施期間や販売価格はストアによって異なる場合がございます

※対象作品の詳細については各ストア・サービスにてお確かめください

