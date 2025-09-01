アイドルグループ・iLiFE!のメンバー・若葉のあさんが2025年8月31日、「拡散されている写真」について説明した。

「拡散されている写真は中学2年生の時の写真」

iLiFE!をめぐっては、27日に武道館公演を行ったが、暴露系SNSアカウントが24日頃にメンバーの那蘭のどかさんがファンとの交際を示唆する画像等を公開、武道館公演をもって脱退することが発表されていた。

また、リーダーの心花りりさんも25日に暴露系SNSアカウントが、心花さんとみられる女性と男性との画像や動画を公開し、波紋を広げた。なお、その後、武道館公演の前日である26日にリーダー降格処分とペナルティが科されることを報告。自身のXでは反省をつづっていた。

そんな中、暴露系SNSアカウントが31日に、若葉のあさんと見られる女性と男性が写ったツーショット写真を公開。真偽は定かではなかったが、波紋を広げた。

これを受け、若葉さんは同日にXを更新し、「この度はみなさんにご心配をお掛けしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪しつつ、「現在、拡散されている写真は中学2年生の時の写真になります」と明かした。

「アイドルを始めてから今日まで一度も恋愛をしていません」

若葉さんは、その人物について「アイドルになるためにお別れし、それ以降一度も会っていませんでした」と説明。友人として連絡を取ったことはあるものの、恋愛感情はないと否定した。

連絡を取った理由は「配信に話題が出てしまったことで迷惑を掛けてしまったので電話で説明し、謝罪させていただきたく連絡しました」とのこと。

若葉さんは「アイドルを始めてから今日まで一度も恋愛をしていません。 これは胸を張って言えます」と断言。「その覚悟でグループに加入させて頂きました。この約2年間、真面目にアイドル活動に向き合ってきた事実を信じていただけたら嬉しいです」とつづった。

一方、「今回のことで不安にさせてしまった方もいらっしゃると思います」とし、「今後、さらに気を引き締め、頑張って参りますのでどうかこれからも応援よろしくお願いいたします」と呼びかけ、最後には再度謝罪していた。