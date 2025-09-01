連覇を狙ったシーズンで阪神の独走を許し、巨人のベンチにもストレスがたまっているのは、理解できなくもない。

【もっと読む】田中将大の日米通算200勝“足踏み”に巨人の営業がほくそ笑むワケ

「とはいえ、です。2-3で敗れた30日の阪神戦後、5回途中3失点で降板した井上（温大）に対する杉内投手チーフコーチの言葉は厳しすぎた。3四球がすべて失点に絡んだとはいえ、『見ていて恥ずかしかった』とバッサリ。本人が『丁寧に際どいところを狙って、球が引っかかった』と分析していたことを報道陣から伝え聞くと、『技術もないのに、やっても意味がないでしょ』と切り捨てた。あれでは、井上も立つ瀬がありません」（マスコミ関係者）

杉内コーチは、もともと発言に慎重なタイプだったというが、「11日の中日戦後も5回5安打2失点の戸郷（翔征）に対し、『技術より自身の問題』『疲れているはずがないんですけどね』と突き放すように言っていた」（前出の関係者）という。

井上は先発した16日の阪神戦でも、2四球が失点に絡み、3点を失って3回で降板している。期待されながら、今季は4勝8敗、防御率3.43。ボールが先行し、自らの投球を苦しくするシーンが目立つだけに、

「悪癖がハッキリしているのであれば、それをなんとかするのがコーチの仕事。井上はまだ高卒6年目の24歳。選手を吊るし上げる前に、やることがあるだろう--チーム内で杉内コーチにそんな声があるのは事実」

とは、巨人OBだ。

評論家の権藤博氏はこう言っている。

31日は阪神に逆転負け

「ミスをした選手は、誰よりもその選手自身がこたえているものである。指導者から『技術がない』と切り捨てられたら、救いがない。もう失敗は許されないと萎縮する。そんなコメントを新聞で読むほかの選手も、次は自分が、と同じように萎縮してしまう。私は人前で選手を怒鳴りつけたり、報道陣に選手の文句を言うのは感心しない。怒るときは、1対1。本人を呼んでガツンとやり、記者には『力がある投手。必ず戻ってきますよ』などとしれっと話したものだ。逆に、ホメるときは直接は言わず、周囲に『素晴らしい』と言うようなこともした。それが回り回って本人の耳に入る方が、より気分がいいと計算してのことだ」

31日の試合は阪神に逆転負け。CSでの下克上を狙う巨人、大丈夫だろうか。

◇ ◇ ◇

巨人と言えば、日米通算200勝までの「あと1勝」が遠い田中だが、この状況に巨人の営業はほくそ笑んでいるという。それどころか、「200勝達成は〇月○日の〇〇戦がベスト」というソロバンを弾く音まで聞こえてきそうな勢いだ。いったいどういうことか。偉業達成の「ベストな日」とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。