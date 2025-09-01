ビデオ判定で“よくみる場面”に胸中明かす

レジェンドが現代野球に苦言を呈した。イチロー氏は8月31日、バンテリンドームで「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」に「1番・投手」で出場した。9回1安打完封で勝利に貢献したが、試合後の取材対応では変化しつつある現代野球に苦言を呈す一コマもあった。

イチロー氏は現代野球に「人と人がやっている熱量みたいなのを感じづらくなってきているでしょ」。ベンチ内ではグラウンドではなく、タブレットを真剣に見つめて情報を得ようとしている選手の姿が多い。

「試合を見ているんじゃなくて、タブレットを見ている姿は見たくない。野球ファンは、ホントはそれを中でやってほしいことだから」と胸中を語った。さらにビデオ判定を待っている間の選手の振る舞いについても言及した。

「審判がコールしているんだから、『アウト』ってコールされたら帰れよ、と。全員帰らないですよ、今。あれは僕は野球をリスペクトしているとは言えない。みんなそうですけどね。審判が『アウト』と言っている。一旦（ダグアウトに）帰れよと僕は思うんですよ。で、ビデオ判定を待ってダグアウトからまた出てくればいいじゃないですか。あれは全く敬意がない行為と言えるでしょうね」

その一方で、毎年対戦している「高校野球女子選抜」の態度については絶賛。「彼女たちは絶対にしない。審判をリスペクトしているんですよね。もう去年の試合でもお伝えしましたけど、あらゆることに敬意がある。野球ができることを、本当に幸せに感じている。野球ができるだけで彼女たちはハッピーに感じるんですよ。大人が見習わなきゃいけない姿勢だと思いますよ」と、イチロー氏自身が女子選手へリスペクトを示していた。（湯浅大 / Dai Yuasa）