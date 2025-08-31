YouTuberの「はじめしゃちょー」さんが2025年8月30日、「はじめしゃちょー結婚しました」と題した動画を公開し、結婚を報告した。

動画の冒頭では、黒いタキシードのはじめしゃちょーさんが白いドレス姿の女性を後ろからハグし、互いの左手薬指の指輪が見える写真と、花束で顔を隠した花嫁に寄り添う、はじめしゃちょーさんの写真を公開。

黒いスーツ姿で登場したはじめしゃちょーさんは、「いやあ、緊張しますね。はい。えーちょっと夏の後半ではありますが、このような時期に、突然発表......ムズ。これどう発表すればいいんだ、これ？」と照れ笑いを浮かべると、「動画の冒頭、そして動画のタイトルにもあります通り、私、はじめしゃちょー結婚しました」とカメラに指輪をアピールした。

すでに婚姻届を提出しているという。

「一部をのぞいたトップのYouTuberがもうみんな結婚しまして」と周囲の影響も大きかったとして、「僕は今まで独身YouTuberとして、1人でいることの幸せをかなり謳歌したタイプの人間だと思うので。結婚しない人生の選択肢もずっとあるなと思いつつ、それでも周りが結婚してたのでちょっといいなとか、俺だけ取り残されてるなっていう不安があったり、焦り心配とかいろんな感情も持ちつつ」と率直な胸中も吐露した。

お相手は「一般の女性の方」で、「僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーとか、何かこうメディアに出るお仕事をされてるわけではなくて、で、芸能活動とかもしていません」。今後も「YouTube上に出ることはない」とした。

ウェディングフォトの撮影中の様子を振り返り、妻のドレス姿に「めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんですよ」とデレデレ。結婚の決め手について、「僕どうこうより、相手の女性が他の人と結婚するのが嫌だったって感じですね。そう、それが1番強いです」と語った。

はじめしゃちょーさんの発表を受け「はじめしゃちょー結婚」「結婚報告」などのワードがXトレンド入りするなど、大きな注目を集めた。

YouTuberからも祝福の声が寄せられている。

ヒカキンさんは「結婚おめでとう」、セイキンさんは「はじめくん結婚おめでとう！！！！！！！」とコメント。「すしらーめん《りく》」さんは「ついに！！！！！ おめでとうございます！！！！！！」。

フィッシャーズも「まじっすか！！！！！？？？？ おめでとうございます」とした。Masuoさんは「まじでおめでとう！！！」とした。

ファンからも、「他の誰よりも嬉しい結婚発表です！！！ 結婚おめでとうー！！！！ お幸せに！！！！」「お祝いのコメントで溢れてて見てるだけでこっちも幸せになれる はじめんおめでとう」など祝福の声が相次いでいる。