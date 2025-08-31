¼¡´ü¡ÖAirPods Max¡×¡¢¤¹¤°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬È¯³Ð¡ª
¼¡´ü¡ÖAirPods Max¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AirPods Max¤Ï2020Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¥Ý¡¼¥È¤¬Lightning¤«¤éUSB-C¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¿·¿§¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¬¡¼¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢AirPods Max¤Ï¡ÖÈÎÇä¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤¬¡¢¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ËÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤òÅê¤¸¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¹¤°¤Ë¤Ï¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥ß¥ó¥Á¡¼¡¦¥¯¥ª»á¤Ï¡¢¡Ö¼¡´üAirPods Max¤Ï2027Ç¯¤ËÎÌ»º¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¼¡´üAirPods Max¤è¤ê¤â¡¢AirPods¤ÎËèÇ¯¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ä¡¢Â¾¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³¹Ãæ¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤AirPods Max¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò³Ú¤·¤à»þ´Ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
